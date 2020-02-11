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إغلاق 12 مزرعة للدواجن بالشرقية لمخالفة شروط الذبح

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 01:02 م
إغلاق 12 مزرعة للدواجن بالشرقية لمخالفة شروط الذبح مزرعة دواجن - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بالغلق الإداري لمدة ثلاث شهور 12 مزرعة دواجن بمركز ومدينة بلبيس لقيام أصحابها ببيع الطيور بدون سحب عينات قبل البيع من مزارع الدواجن مما يؤدي إلي إنتشار مرض انفلونزا الطيور وعدم السيطرة عليه مما يشكل خطر داهم علي صحة المواطنين بالمخالفة لاحكام القانون رقم 70 / 2009.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه أثناء المرور الدوري على مزارع الدواجن بمركز بلبيس تبين وجود عدد من مزارع الدواجن تقوم ببيع الطيور بدون سحب عينات قبل البيع من مزارع الدواجن مما يؤدي إلي إنتشار مرض انفلونزا الطيور وعدم السيطرة عليه الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة وبعرض الموضوع على محافظ الشرقية وافق على إصدار قرار بالغلق الإداري للمزارع لمدة ثلاث شهور وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

 

وأكد وكيل مديرية الطب البيطرى، لـ"اليوم السابع"،أن المحافظة بها 8 آلالاف مزرعة نصفهم مرخص، وأن لجان بيطرية تمر بصفة يومية لسحب عينات للتأكد من سلامة الطيور،حيث يتم سحب للتصريح للذكر و عينات لقياس المناعة بالنسبة للبياض ، و عينات من الكتاكيت استكمال تربية ، مضيفا انه  خلال العام إصدار 8339  تصريح للذبح بمجازر الدواجن لـ7 ملايين و316 ألفا و530 طائر، والإفراج عن 109 رسائل بإجمالى 2 مليون و562 ألفا و675 طائرا بعد إجراء الحجر البيطرى عليها، مضيفا أنه يوجد بالمحافظة 27 مجزرا لذبح الطيور، مكلف علي واحد منها بيطرى وعليها رقابة مشددة، للتأكد من سلامة المذبوحات.

 


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