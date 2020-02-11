إصابة 9 طلاب فى حادث تصادم بين سيارتين أمام أحدى المدارس بمدينة سفاجا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 9 طلاب اليوم الثلاثاء، عقب خروجهم من المدرسة بمدينة سفاجا، فى حادث تصادم سيارتين، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام إحدى المدارس بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 طلاب تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج، كما تبين أن حالاتهم جميعًا مستقرة وأن الإصابات تراوحت ما بين سحجات وكدمات وتم خروجهم من المستشفى وجار تقديم العلاج لحالة واحدة فقط وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة .

وكان أصيب مطلع فبراير الجارى، 17 شخصا، أثر إنحراف أتوبيس رحلات كان يقلهم أثناء عودتهم من الغردقة فى طريقهم للقاهرة، بطريق غارب الغردقة، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر، يفيد إنجراف أتوبيس رحلات على الطريق، بطريق الغردقة - غارب، على الفور تم إخطار غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الواقعة.

وتبين أن الإنجراف أدى إلى إصابة 17 شخصا بإصابات متوسطة وخفيفة، كما أن الاتوبيس كان يقل موظفين تابعين لأحد البنوك، خلال عودتهم من الغردقة.

وكانت الحالات عبارة عن إصابات خفيفة وتم عمل الإسعافات الأولية وإصابتهم تتراوح بين كدمات وسحجات وجروح متفرقه وكسور بسيطة وجارى عمل اللازم.

وانتقلت الجهات الأمنية لموقع الحادث وتبين انجراف الأتوبيس إلى منطقة ترابية نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم عمل محضر بالواقعة.