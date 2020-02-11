إجراءات يتخذها رئيس اللجنة خلال ساعة الراحة فى تكميلية انتخابات الجيزة وملوى

كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، فى قرارها رقم 6 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في الانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة بالمنيا ومقرها مركز شرطة ملوى، والتي حددها لمدة ساعة، عدد من الإجراءات ينبغى لرئيس اللجنة اتباعها خلال هذه المدة.

وتبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 4 مساء ولرئيس اللجنة الفرعية تعديل موعد تلك الفترة وفقا لظروف سير العملية الانتخابية وبما يحقق التيسير على الناخبين، وتحقيق راحتهم وتمكينهم من أداء حقهم الدستورى ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

أما الإجراءات التى يتبعها رئيس اللجنة، فهى أن يعلن عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج، ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة.

كما يتم غلق مقر اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.

ويحظر على رئيس اللجنة وأى من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف.

ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك ويستأنف التصويت.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها لم تتلقى حتى الآن أيه شكاوى أو ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية بالدائرتين، وفق ما أكد المتحدث باسمها المستشار محمود الشريف.

ويشرف على الانتخابات بالدائرتين حوالى 300 قاضيا، ويعاونهم حوالى 1000 من الموظفين.

وتجرى الانتخابات بدائرة الجيزة على مستوى 87 لجنة فرعية، يشرف عليها 115 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بالدائرة 266 ألف و396 ناخبا.

بينما تجرى الانتخابات فى دائرة ملوى بالمنيا على مستوى 153 لجنة فرعية، يشرف عليها 182 قاضيا، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت 444 ألف و867 ناخبا.

وتشمل القائمة النهائية بدائرة الجيزة وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ، كلا من "هشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف، و"محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"زكى عباس عبد الظاهر أبو بكر"، مستقل رمز الصقر ( قدم تنازل عن ترشحه).

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كل من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و"أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و"أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.