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أهالى منازل عزبة الحلوانى الشرقية يشكون غرق منازلهم بمياه المجارى

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 12:59 ص
أهالى منازل عزبة الحلوانى الشرقية يشكون غرق منازلهم بمياه المجارى أهالى منازل عزبة الحلوانى الشرقية يشكون غرق منازلهم بمياه المجارى
الشرقية – إيمان مهنى

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"المجارى غرقت البيوت"، هذه كانت أهالى صرخة عزبة الحلوانى التابعة لقرية ديرب السوق فى مركز دير نجم بمحافظة الشرقية، بسبب حرمانهم من كافة الخدمات، بالأخص الصرف الصحى، الذى أدى الى غرق المنازل فيها بسبب ارتفاع منسوب المياه أسفلها.

وعن المأساة يعيش فيها أهالى عزبة الحلوانى، يقول حمدى أحمد حسن، أن القرية محرومة من الصرف الصحى، وأنهم يعتمدون على الصرف بنظام الطرنشات، و الذى أدى خلخلة البيوت و بسبب ارتفاع منسوب مياه الجوفية أسفلها، مضيفا أن المياه أغرقت المنازل، والأهالى يقيمون بكسحها بالجراكن، لإنقاذ بيوتهم، مما يعرضهم لمخاطر صحية بسبب هذه المياه الملوثة .

ولافت أن محطة ديرب السوق الصرف الصحى التى من مفترض ان يتم ربط القرية عليها تبعد عنهم أقل من 700 متر، وأنه سبق وأجريت مقايسات لعمل خط، الا أن شركة الصرف رفضت تنفيذه بسبب صغير تعدد القرية .

و ناشد أهالى القرية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة تشكيل لجنة من مسئولى الصرف لسحب المياه والتأكد من سلامة المنازل حافظا على أرواحهم، و التدخل لإيجاد حل لمشكلة الصرف الصحى وربطهم على محطة ديرب السوق .

للتواصل مع الاهالى : 01006769243

يذكر أن مركز ديرب نجم يجرى فيه حاليا إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد و إنحدار وشبكات لخدمه 16 قرية بتكلفة 821 مليون، حيث أعلنت المحافظة فى وقت سابق أن تسير بمعدلات أداء منتظمة طبقاً لخطة الدولة فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى، حيث من المقرر بنهاية 2022 م الانتهاء من توصيل مشروع الصرف الصحى لـ 65% من قرى المحافظة لتقديم مشروع صرف صحى آمن يحافظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مؤكداً أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء جديد وتوسعات لعدد من محطات معالجة ورفع وخطوط إنحدار و شبكات صرف صحى بتكلفة تقديرية تصل إلى 9 مليارات جنيه .

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