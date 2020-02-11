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أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمنوفية وغرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 08:47 ص
أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بالمنوفية وغرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية أمطار - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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شهدت محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ، حيث هطلت الأمطار على معظم مراكز وخاصة مراكز منوف، السادات، شبين الكوم، حيث شهدت مدينة منوف سقوط أمطار غزيرة، تسببت فى عزوف المواطنين عن النزول للشوارع، بسبب الأمطار التى تسببت فى تكون برك طينية، بالإضافة إلى برودة الجو الشديدة.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد  أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وأخرى بكل مركز، بالإضافة لرفع حالة الاستعداد القصوى لتسيير الطريق فى حالة هطول أمطار شديدة.

كما أعلنت شركة مياة الشرب بمحافظة المنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه لمنع حدوث الشلل المرور، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، بالإضافة إلى انتشار سيارات الكسح لشفط المياة، لتسيير حركة المرور لعدم حدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

وأعلن الدكتور  محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوي لسرعة التعامل مع مياه الأمطار لمنع حدوث  الشلل المروري، بالاضافة الي انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات في حالة حدوث أي انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه، منعا لحدوث تكدس مرورى خاصة بمدن المحافظة.

وقام رئيس شركة مياة الشرب بمحافظة المنوفية،  بتكليف رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار،بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط وتم عمل اللازم.

 


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