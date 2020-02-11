أمطار خفيفة على القاهرة والجيزة وانخفاض فى درجات الحرارة

شهدت مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، سقوط أمطار خفيفة، بالتزامن مع انخفاض الحرارة، حيث وجهت أجهزة المحافظتين، بنشر معدات شفط المياه باماكن تجمع مياه الأمطار ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، لمنع تراكم المياه حال غزارة الأمطار.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والوجه البحرى، أيضا يشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم على مناطق متفرقة والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم على مناطق متفرقة و الرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وتنشط الرياح مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية فى البحر الأحمر، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح خفيفة إلى معتدلة، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجات، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات.

ويشهد أمس الإثنين بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم على مناطق متفرقة والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أيضا على مناطق متفرقة و الرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.