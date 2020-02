أمسية ثقافية وفنية للوفود العربية والأجنبية المشاركة بمنتدى المنوفية

عقد مساء اليوم علي هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدي العلمي والثقافي الدولي الأول بآداب المنوفية بكلية الآداب جامعة المنوفية الذي عقد برئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية ورئيس المنتدي أمسية ثقافية وفنية ، وذلك بحضور رئيس المنتدي والدكتور نور السبكى أمين المنتدي والدكتور اسماعيل يوسف المنسق العام ، والوفود العربية والاجنبية المشاركة بالمنتدي.

وفي بداية الأمسية رحب مدني بالحضور معربا عن سعادته بمشاركتهم بالمنتدي ببلدهم الثانية مصر ، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، مشيرا إلي أن حضورهم أثرى المنتدي بعلمهم وخبراتهم .

وتضمنت فعاليات الأمسية تقديم فقرات فنية غنائية لفرقة الموسيقى العربية بالمنوفية بقيادة المايسترو أشرف عبد الرؤوف .

فيما تضمنت فعاليات اليوم الأول للمنتدي العلمي والثقافي الدولي الأول بكلية الآداب بالمنوفية برئاسة الدكتور أسامة مدني عميد الكلية.

مؤتمر قسم اللغة الانجليزية تحت عنوان Discourse and literature in the Digital Age ، برئاسة الدكتورة هدي سليمان ومنسق المؤتمر الدكتور السيد عثمان و ناقش المؤتمر اليوم ٨ أبحاث حول Title Racism in Bruce's Notrti , Intellect defeats tyranny in Azar Naafisis , Horror Incarnate and fantasy in Mary Shelley Frankenstein ، وذلك للباحثين الدكتور وليد عبد الله بجامعة السويس ، والدكتور عبد المنعم حبيب استاذ بالقسم ، ولارا أدوار فريد.

كما عقد قسم الفلسفة بالكلية المؤتمر الدولي الأول بالقسم بعنوان الفلسفة التطبيقية وقضايا العصر والذي ناقش اليوم ٢٢ بحثا حول فلسفة القانون عند كارل اوليفكرونا للدكتور جميل ابو عباس بجامعة المنيا ، والممكن والتجاوز والرمز بين الخبرة الصوفية والعلمية للدكتور محمد سيد بجامعة السلطان قابوس بعمان والدكتورة امال ربيع جامعة عين شمس، ومازق الإنسان المعاصر في عهد التقنية عند مارتن هيدفع للباحثة مسيكة خولة ،جامعة قائمة بالجزائر.

وعقد قسم الإعلام مؤتمره تحت عنوان الاعلام في مواجهة الشائعات، والذي ناقش اليوم ٥ أبحاث حول فاعليات العلاقات العامة في التصدي للشائعات بالمؤسسات الحكومية للدكتورة أميرة زعزع جامعة المنصورة ، والاستراتيجيات الاتصالية للمؤسسات الرسمية في مواجهة الأخبار الزائفة للدكتور السيد السعيد استاذ مساعد بالقسم .