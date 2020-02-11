أخبار مصر اليوم.. وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، في مقدمتها، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، ومقتل 17 إرهابيا خلال مداهمات مع الشرطة في العريش، ووصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وموافقة الحكومة على تقنين أوضاع 82 كنيسة، وتحديد موعد مباراتى الأهلى والزمالك في بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفيما يلى أهم أخبار مصر اليوم..







السيسي يلتقى الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بتروليوم البريطانية (بى بي).. ويؤكد: نتطلع لزيادة الاستكشافات بمجال الغاز والبترول لتعظيم استفادة الدولة من مواردها الكامنة لصالح الأجيال الحالية والقادمة



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء خلال حضوره "مؤتمر مصر الدولى للبترول إيجبس 2020" مع الرئيس التنفيذى لشركة بريتيش بتروليوم (بى بي) البريطانية برنارد لونى، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش



أفادت وزارة الداخلية مقتل 17 إرهابيا فى اقتحام وكر للإرهابيين فى منطقة العبيدات بالعريش، وضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهم.





الحكومة توافق على تقنين أوضاع 82 كنيسة ليصل العدد لـ1494 كنيسة ومبنى تابعا



وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التى تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة فى 31 ديسمبر الماضى، فيما يخص أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، على تقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1494 كنيسة ومبنى تابعا.





الرئيس السيسي يشهد افتتاح مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020".. طارق الملا: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والوطنية للقطاع إلى 1 تريليون جنيه.. وممثل "دى إم جى العالمية": المعرض بات منصة لقطاع الطاقة (فيديو)



شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، في افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"، والذى يعقد في الفترة من 11-13 فبراير الجارى تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة"، والذي يسلط الضوء على إنجازات صناعة البترول والغاز المصرية حيث شهد قطاع البترول خلال السنوات الماضية طفرة هائلة من حيث البحث والاستكشاف والإنتاج وتحقيق عدد من الاكتشافات العملاقة بالبحر المتوسط وكذلك خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة وافتتاح عدد من المشروعات العملاقة والمتعلقة بصناعة التكرير وكذلك صناعة البتروكيماويات.





المولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين من محافظة المنيا



قالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن المولود رقم 100 مليون بنت، اسمها "ياسمين رمضان ربيع" من مدينة سمالوط فى محافظة المنيا، وذلك بعدما سجلت الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.





‎الرقابة الإدارية: نائب رئيس هيئة الإسعاف رفض 4 ملايين جنيه رشوة لترسية مناقصة على شركة



نشرت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير شريف سيف الدين بيان، جاء فيه:" في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات إنفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية، تم ضبط ثلاث وقائع رشوة في مجالات مختلفة، بدأت بواقعة عرض رشوة لم تقبل من نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية".





يحير العلماء بالبرازيل



اكتشفت مجموعة من الباحثين، شكلا جديدا من الفيروسات، لا تحتوى على جينات معروفة، ما جعله محيرا للمجتمع العلمى، ووجد العلماء، أن هذا الفيروس الغامض، الذى جمعوه من الأميبا "جنس كائن حى وحيد الخلية ينتمى إلى مملكة الطلائعيات وشعبة الأنبوبيات، وهى تعيش داخل الجسم بشكل طفيلى أو متعايش"، فى بحيرة صناعية فى البرازيل، كان أصغر بكثير من تلك الفيروسات المعروفة عادة بإصابة الأميبا.





الدولار يواصل الانخفاض.. ويسجل بـالبنك التجارى الدولى 15.66 جنيه



واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020 انخفاضه لليوم الثالث على التوالى أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، أبرزها البنك التجارى الدولى "cib ، والبنك الأهلى المصرى، حيث سجل سعر صرف الدولار بـ البنك التجارى الدولى cib "انخفاضا قدره قرشا واحدا ليسجل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.67 جنيه و15.77 جنيه، في حين انخفض أيضا فى البنك الأهلى المصرى بمقدار قرش مسجلا 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.69 جنيه للشراء، و15.79جنيه للبيع فى التعاملات الصباحية اليوم.





وفاة النائب العام الأسبق رجاء العربى وتشيع الجنازة من مسجد الرحمن الرحيم



توفى المستشار رجاء العربى النائب العام الأسبق اليوم الثلاثاء، والذى شغل هذا المنصب خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 1999.





خفض أسعار الغاز ينقذ صناعة الطوب من الانهيار.. تراجع عدد مصانع "الطفلى" من 1200 لـ600 فقط.. على سنجر: الغاز يمثل 45% من تكاليف الإنتاج.. واتحاد الصناعات: 3 دولارات سعر عادل ويمكنها من المنافسة والعودة للتصدير



يبدو أن أسعار الغاز للمصانع هو الملف الذى يفرض نفسه بقوة خلال الفترة الحالية، مع تزايد النداءات من المصنعين في كافة القطاعات بضرورة خفض أسعاره، للعودة للمنافسة ولتحقيق تنمية للقطاعات الصناعية ودعم الصناعة الوطنية، لأنها السبيل الأفضل لتوفير آلاف الوظائف سنويا، ولقدرتها على زيادة معدلات النمو الاقتصادى.





التفاصيل الكاملة لضبط مستريحة القناطر الخيرية.. المتهمة استولت على 3 ملايين و300 ألف جنيه من الضحايا بقصد التجارة.. وتعترف: "السوق ريح وهرد المبالغ".. والنيابة العامة تقرر حبسها وإحالتها لمحكمة الجنح



سيدة لم يتخط عمرها الـ29 عاما، وبالرغم من صغر سنها إلا أن حلمها بأن تكون سيدة أعمال، ظل يراودها حتى بدأت فى مجال التجارة وغرها بريق المال، وكان هدفها الثراء السريع والمكسب الوفير، حيث بدأت من محل صغير تروج فيه المفروشات بنطاق مدينة القناطر الخيرية، حتى كبرت تجارتها وبدأت تتوسع فيها، ومن هنا بدأت فى جمع أموال المواطنين بحجة تشغيلها، وتحقيق مكاسب أكبر بإيهامهم بأنها تورد المفروشات لشركات وفنادق سياحية وأنها ستقدم له أرباحا عالية.





فيروس كورونا يضرب سوق الهواتف الذكية وتوقعات برفع الأسعار 10%



كشف محمد المهدى وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية و الرئيس الشرفى لنقابة المحمول والاتصالات، بأن فيروس "كورونا" الجديد سيؤثر على سوق أجهزة المحمول الذكية واكسسوارات الهاتف فى مصر، متوقعا زيادة الأسعار بنسبة 10% خلال الفترة المقبلة نتيجة مد الصين لإجازة رأس السنة لـ 10 أيام أخرى وهو ما يعنى أن الشحنات الجديدة للأجهزة ستتأخر وهو ما قد يدفع التجار بالسوق لرفع الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع بعض اكسسوارات الهاتف بنحو 30% منها البطاريات والسماعات البلوتوث.





معاقبة مسئولين صينيين بارزين لاتهامهما لمكتشف "كورونا" بنشر شائعات الفيروس



أعلن التلفزيون الصينى، الثلاثاء، معاقبة اثنين من كبار المسؤولين فى مقاطعة خوبى وسط البلاد، التى ظهر بها فيروس "كورونا" المستجد، بإقالتهما من منصبيهما، وأوضح التلفزيون الحكومى، أن تشانج جين، المسؤول فى لجنة الصحة فى خوبى، والمديرة ليو ينجزى، أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعى الصينى للمقاطعة.





ولى أمر تلميذ وقريبه يعتديان على مدرس بسكين داخل مدرسة بالمحلة



شهدت مدرسة الشيشينى للتعليم الأساسى بقرية ميت الليت هاشم بمركز المحلة بمحافظة الغربية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، واقعة مؤسفة بعد أن قام ولى أمر تلميذ واحد أقاربه، بالدخول للمدرسة والتعدى بالضرب على مدرس تربية رياضية، وإصابته بجرح قطعى بالوجه باستخدام سلاح أبيض، الأمر الذى أثار حالة من الفزع والذعر بين التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.





فلسطين تبدأ أولى معاركها الدبلوماسية ضد خطة ترامب.. أبو مازن يلقى خطابا أمام مجلس الأمن اليوم لحشد الدعم الدولى ضد الخطة الأمريكية.. وعريقات يكشف عن إعداد مشروع قرار يدين خطط واشنطن لتصفية القضية الفلسطينية



تبدأ فلسطين أولى معاركها الدبلوماسية ضد خطة ترامب المطروحة للسلام بدعم عربى ودولى، ويلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء، كلمة هامة أمام مجلس الأمن الدولى لحشد الدعم الدولى لرفض الخطة الأمريكية.





حجز دعوى حبس إبراهيم سعيد لتخلفه عن دفع 90 ألف نفقة لابنه للحكم 26 فبراير



حجزت محكمة المعادى، الدعوى التى أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوى حبس رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس، للحكم بجلسة 26 فبراير.





صور.. "الزراعة": محنط أنثى الخرتيت "زيزى" يصل المتحف الحيوانى.. حديقة الجيزة: تحنيطها استمر 9 شهور لإنجاح المهمة.. التحفظ على "القرنين" وسط حراسة مشددة ولجنة من الآثار تتابع.. واستعدادات لمحنط "نعيمة"



أعلنت حديقة حيوان الجيزة التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن وضع مجسم أنثى الخرتيت "زيزى" بالمتحف الحيوانى بالحديقة لعرضه أمام الجمهور، وذلك بعد الانتهاء من تحنيطها الذى استمر قرابة 9 شهور، بعد نفوقها فى مارس الماضى، واستمرار التحفظ على "قرنى" أنثى الخرتيت، فى مكان سرى وسط حراسة مشددة، داخل الحديقة، لوضعه بالمتحف المصرى، لارتفاع القيمة المادية للقرن الواحد التى تتجاوز 40 ألف دولار للكيلو الواحد، وذلك بعد نفوق أنثى الخرتيت نهاية الأسبوع الماضى، ويبلغ وزن القرن الواحد ما بين 12 -14 كجم، وله تجارة رائجة دوليا حيث يتم استغلاله فى صناعة المنشطات الجنسية الطبيعية.





شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة والمحافظات وأمطار خفيفة تمتد للعاصمة.. الأرصاد تحذر السائقين: الشبورة مستمرة لنهاية الأسبوع وننصح بالقيادة بهدوء على الطرق.. وأجواء مائلة للدفء حتى الجمعة وارتفاع تدريجى بالحرارة



تشهد سماء أغلب محافظات الجمهورية شبورة كثيفة على الطرق غطت سماء القاهرة والجيزة، وتسببت فى قلة الرؤية على الشبورة المائية خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، وسط أمطار خفيفة وغير مؤثرة ، وذلك تزامنا مع حالة من حالات عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية تشهدها البلاد مع استمرار شدة برودة الأجواء ، وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الشبورة خلال ال 72 ساعة المقبلة، وتوقعات بارتفاع طفيف وتدريجى حتى نهاية الأسبوع.





شويكار ردا على شائعات تدهور صحتها: أنا قردة ناقصها شجرة تتنطط عليها



بضحكتها المميزة، وصوتها الملىء بالأمل والتفاؤل علقت النجمة الكبيرة شويكار على شائعات تعرضها لوعكة صحية أجلستها في المنزل وأفقدتها الحركة، حيث قالت في تصريحاتها لـ"اليوم السابع"، :"مش عارفة ليه الناس بتطلع الكلام ده، أنا الحمد لله كويسة وبخير، أنا حقيقى قردة ناقصها شجرة تتنطط عليها".





رسميا.. الأهلى يواجه صن دوانز 29 فبراير فى ذهاب أفريقيا والإياب 7 مارس



أعلن مسئولو النادى الأهلى عن إقامة مواجهة صن داونز يوم 29 فبراير الجارى، بعد تلقى خطاب من الاتحاد الأفريقى يطلب فيه اختيار الإدارة الحمراء موعد المباراة من يومى 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل الأهلى يوم 29 فى النهاية، وحدد الأهلى ملاعبه فى بطولة أفريقيا بالترتيب التالى ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب.