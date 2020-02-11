أخبار المحافظات اليوم.. "ياسمين" المولودة رقم 100 مليون بمصر

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة اليوم، الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

الطفلة ياسمين المولودة رقم 100 مليون بمصر

ينشر "اليوم السابع" أول صورة للطفلة ياسمين رمضان ربيع عبدالعزيز وهى المولوة رقم 100 مليون فى مصر، والتى ولدت بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وعبر رمضان ربيع عبدالعزيز والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون فى مصر، عن سعادته بوصول طفلته الأولى إلى الحياه، قائلاً:" الحمد لله أنا سعيد جداً، ربنا أكرمنى بأول مولود ليا وكانت بنت وسمتها ياسمين، وأنا أعمل فلاح".

وعن تفاصيل زواجه قال رمضان ربيع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أنا تزوجت والدتها جيهان محمد أحمد عوض فى شهر فبراير 2019، وهى قريبتى من عائلة والدتى، وتم خطبتنا لمدة 6 أشهر فقط، وبعدها تزواجنا"، مشيراً إلى أنه من اختار اسم "ياسمين" حيث كانت ترغب زوجته فى تسميه المولودة بـ"عالية"، إلا أنه قرر تسميتها بـ"ياسمين" لأنه يحب هذا الاسم. أضاف والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون فى مصر:" أن شاء الله ربنا يكرمنى وأجيب لها أخوات علشان نكون أسرة كبيرة وسعيدة".

قنصل الصين: مصر أفضل صديق وقت الضيق لإرسالها 10 أطنان مستلزمات طبية لبلدنا

قالت جياو لى ينغ، قنصل عام الصين بالإسكندرية، إن مصر هى خير مثال للصديق وقت الضيق، حيث أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية لنظيره الصينى، شى جين بينج، أكد فيها على أن الجانب المصرى استقبل خبر انتشار الفيروس بكل حزن وأكد على قدرة الصين على التغلب على هذه الصعوبات لأن الصين دولة عريقة الحضارة ولديها الإمكانيات الكافية لاحتواء هذا الفيروس.

أضافت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بمقر قنصلية الصين بالإسكندرية، أن هذا الموقف كان خير دليل على الصداقة الودية بين الرئيسين والمستوى العالي لعلاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وفي هذا الصدد أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية لدعم الشعب الصيني لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من منطلق عمق وترابط العلاقات بين الصين ومصر وتعزيز سبل التعاون بين البلدين وشدد على أن الجانب المصري مازال على استعداد لتقديم كل ما فى وسعه لدعم الجهود الصينية، وكذلك تعاون الجانبان المصري والصيني في تحقيق إعادة المصريين إلى مصر.

وزير الرياضة يتحدى محافظ أسوان فى مباراة تنس طاولة.. والأخير يفوز بنقطتين

دخل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى منافسة وتحدى مع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، من خلال مباراة تنس طاولة بمركز شباب قرشة بمركز نصر النوبة بأسوان، واستطاع محافظ أسوان التغلب على الوزير بنقطين مقابل لا شىء قبل أن ينسحب الوزير، معلقا: "برافو عليك سيادة المحافظ"، وسط تجاوب وفرحة من التنفيذيين.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استهل جولته بمحافظة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، بتفقد مركز شباب مدينة كلابشة يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقرر الوزير دعم مركز الشباب بمبلغ 15 ألف جنيه لخدمة الأنشطة بالمركز، وطالب الوزير بتفعيل البرامج الشبابية الوطنية.

وتفقد وزير الشباب والرياضة، بعض الأنشطة التى ينفذها مركز الشباب بالتعاون مع مجمع كلابشة الابتدائية، وهو عبارة عن مشغولات يدوية "مجسمات" وأعمال خرز والتى نفذها تلاميذ المدارس.

تأجيل قضية المتهمين بقتل شهيد الشهامة فى المنوفية لـ25 فبراير

قرر محكمة مستأنف جنايات الأحداث بشبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار محمد دوير اليوم الثلاثاء، تأجيل قضية المتهمين بقتل محمود البنا والمعروفة إعلاميا بشهيد الشهامة الى جلسة 25 فبراير لسماع الشهود والمرافعة.

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، أن ثانى جلسات اليوم الثانية شاهدت هيئة المحكمة خلالها الفيديوهات وسماع المقطع الصوتى المرسل من المتهم الأول إلى المجنى عليه على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى.

تجربة طوارئ لمواجهة حريق طائرة بمطار الغردقة الدولى

انطلقت صافرة الإنذار بمهبط مطار الغردقة الدولى، لبدأ التنفيذ الفعلى لتجربة طوارئ متسعة النطاق لحادث مركب لعام 2020، حيث اشتعلت النيران داخل هيكل معدنى مصمم على شكل طائرة وقامت الجهات المشاركة فى الاتجاه نحو الطائرة بداية من الحماية المدنية وأتوبيسات لإخلاء الركاب وتجهيز مستشفى ميدانى، وإخطار الجهات المختصة المختلفة.

وتأتى هذه التجربة لتدريب العاملين على مواجهة الطوارئ، على أن يتم ذلك بشكل دورى داخل المطارات المصرية ضمن القواعد العالمية المنظمة للطيران المدنى "الإيكاو" وتعليمات سلطة الطيران المدنى المصرية، والتى تفرض إعداد خطة طوارئ جزئية وكاملة، لتدريب الجهات العاملة فى المطار ومجابهة الأزمات والطوارئ التى تحدث.

مدير العيادات الخارجية بجامعة الزقازيق: نستقبل 1500 حالة يوميا

قال الدكتور حسن عاشور مدير العيادات الخارجية بمستشفيات جامعة الزقازيق، إن العيادات تستقبل يوميا 1500 حالة، ونهدف دائما على تقديم وتحسين الخدمة المقدمة لهم، وتتكون العيادات الخارجية، من ستة طوابق و28 عيادة فى تخصصات عامة ينبثق منها عيادات بعدد 104 تخصص دقيق، منها تخصصات عامة مثل الجراحة والعامة الباطنة العامة والنساء والأطفال، والعيادة العامة مثل الجراحة، ينبثق منها تخصصات دقيقة مثل "جراحة الأورام والمناظير والكبد وجراحات التجميل وجراحات الأطفال".