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أخبار الحوادث اليوم.. مقتل 17 إرهابيا بالعريش و3 سنوات سجن لسيدة قتلت والدتها

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 07:43 م
أخبار الحوادث اليوم.. مقتل 17 إرهابيا بالعريش و3 سنوات سجن لسيدة قتلت والدتها خلية إرهابية
كتب أحمد عبد الهادى

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نشر قسم الحوادث بـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في القطاع الأمني القضائي.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:
 

الداخلية تعلن مقتل 17 إرهابيا فى مداهمات أمنية بالعريش
 

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل 17 إرهابيا فى اقتحام وكر للإرهابيين فى منطقة العبيدات بالعريش، وتم ضبط أسلحة وذخيرة بحوزتهم.

 

السجن 3 سنوات لسيدة ضربت أمها العجوز بالـ"بوكس" ففارقت الحياة بسوهاج
 

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهمة "بخيتة.أ.هـ"، 45 سنة، ومقيمة بمركز طما، بالسجن 3 سنوات، لاتهامها بقتل والدتها العجوز "عيدة.م"، 75 سنة، بأن قامت بضربها بقبضة يدها "البوكس" فسقطت على الأرض وفارقت الحياة متأثرة بالضرب.

 

الطب الشرعى يكشف بيانات ومواصفات 4 جثث مجهولة الهوية

أعلنت مصلحة الطب الشرعى، عن بيانات ومواصفات الجثث المجهولة التي عثر عليها خلال شهر نوفمبر 2019، والقضايا الخاصة بكل جثة، وذلك لتعرف على هويتها من ذويهم.

 

حجز دعوى حبس إبراهيم سعيد لتخلفه عن دفع 90 ألف نفقة لابنه للحكم 26 فبراير
 

حجزت محكمة المعادى، الدعوى التى أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، دعوى حبس رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس، للحكم بجلسة 26 فبراير.

 

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب لجلسة 10 مارس المقبل
 

أجلت الدائرة 11 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب، لجلسة 10 مارس المقبل لسماع شاهد الإثبات التاسع.

 

محامى "شهيد الشهامة": الفيديوهات أكدت عدم حمل موكلى أى آلة حادة
 

قال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة، إن ثانى جلسات الاستئناف اليوم شاهدت هيئة المحكمة خلالها الفيديوهات وسماع المقطع الصوتى المرسل من المتهم الأول إلى المجنى عليه على وسائل التواصل الاجتماعى مرة أخرى، والذى تبين منه عدم حمل المجنى عليه لآلة حادة.

 

 

تأجيل دعوى إثبات نسب الطفل يازن للمطرب شادى الأمير لجلسة 25 فبراير للحكم
 

قررت محكمة أسرة ثان طنطا، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسات قضية إثبات نسب الطفل "يازن 4 أشهر"، للمطرب الشعبى شادى الأمير بعد رفضه إثبات نسب الطفل له لجلسة 25 فبراير الجارى للنطق بالحكم.

 

 

 

 

 


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