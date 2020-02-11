أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-2-2020

إيقاف تداول 9 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، غاز مصر.
البورصة تخسر 129 مليون جنيهعاود المؤشر الرئيسى البورصة المصرية، ارتفاعه خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى والقلعة للاستشارات المالية ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسط أحجام تداول متوسطة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.378 مليار جنيه.
بنك القاهرة
أعلن بنك القاهرة، عن تقدمه للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة راس المال المصدر من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه مصري موزعه على 750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد مسددة نقداً بشهادة إيداع بنكية (دون إعمال حقوق الأولوية)؛ وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
ديفكو
أعلنت إدارة البورصة، عن ورود طلب من الممثل القانوني لشركة الدولية للثلج الجاف ديفكو 2 ، لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 7 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا – سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة - تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 5 فبراير، والمصدق على محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد، وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقا.
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