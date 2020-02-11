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أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-2-2020

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 10:00 م
أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 11-2-2020 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 11-2-2020، وجاءت أبرزها معاودة المؤشر الرئيسى البورصة المصرية، ارتفاعه خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى والقلعة للاستشارات المالية ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسط أحجام تداول متوسطة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.378 مليار جنيه.
 

إيقاف تداول 9 شركات

وقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، غاز مصر.

البورصة تخسر 129 مليون جنيه

عاود المؤشر الرئيسى البورصة المصرية، ارتفاعه خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بعد تراجعه أمس، مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجارى الدولى والقلعة للاستشارات المالية ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وسط أحجام تداول متوسطة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 706.378 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.3 مليون ورقة مالية بقيمة 532.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.59% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 8.95% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.18%.
 
ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 22.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 52 مليون جنيه، 5.7 مليون جنيه، 965 ألف جنيه، 4.5 مليون جنيه على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 14009 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 16143 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 5209 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1269 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1391 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 573 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 58 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
 

بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة، عن تقدمه للبورصة بمستندات قيد أسهم زيادة راس المال المصدر من 2.25 مليار جنيه إلى 5.25 مليار جنيه بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه مصري موزعه على 750 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 4 جنيهات للسهم الواحد مسددة نقداً بشهادة إيداع بنكية (دون إعمال حقوق الأولوية)؛ وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

 

ديفكو

أعلنت إدارة البورصة، عن ورود طلب من الممثل القانوني لشركة الدولية للثلج الجاف ديفكو 2 ، لشطب قيد أسهم الشركة بعدد 7 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا – سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة - تنفيذا لقرار الجمعية العامة غير العادية في 5 فبراير، والمصدق على محضرها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأنه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد، وتنفيذ عملية شراء أسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين، وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقا.

 
 
 
 
 
 

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