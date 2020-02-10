سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:16 م
75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فى الكويت وزارة التجارة الكويتية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم، أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون (2013/106).
 
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 35 شركة عقارية و6 شركات مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
 
وأوضحت أنه تم اعتماد إيقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين، وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة لإجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين.
 
وأشارت إلى أن الإدارة حدّثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين.
 
ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لـ7 شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات إضافة إلى 40 تقريراً للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.

الكويت

وزارة التجارة والصناعة الكويتية

مكافحة غسيل الأموال

تمويل الإرهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل بضغوط هبوط 9 قطاعات

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:21 ص

الحكومة الكويتية توافق على مذكرة تفاهم مع فرنسا فى مجال محاربة الفساد

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:37 ص

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات

الأحد، 09 فبراير 2020 01:58 م

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وإطلاق مؤشر رئيسى 50

الأحد، 09 فبراير 2020 10:07 ص

الكويت تحظر إصدار رخص قيادة جديدة للطلبة والممرّضين الوافدين بسبب الزحام

الأحد، 09 فبراير 2020 06:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة