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ويدودو: على أستراليا وإندونيسيا أن تكونا شريكتين فى تنمية المحيط الهادى

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:49 ص
ويدودو: على أستراليا وإندونيسيا أن تكونا شريكتين فى تنمية المحيط الهادى الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو
رويترز

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قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو للبرلمان الأسترالى اليوم الاثنين، إنه يريد العمل مع أستراليا التى تمثل قوة تقليدية فى المحيط الهادى لتعزيز النفوذ فى المنطقة فى مواجهة تصعيد الصين جهودها للقيام بنفس الشئ. ويمثل التوافق مع استراليا وليس مع جارتها الآسيوية العملاقة خطوة كبيرة لإندونيسيا التى تعد ثانى أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان وتحاول تقديم مساعدات وبناء تحالفات مع الدول الأصغر في المحيط الهادي. 

وقالت إندونيسيا العام الماضي إنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع عدة جزر بالمحيط الهادي وتسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع فيجي وبابوا غينيا الجديدة وإنشاء صندوق يبلغ حجمه ثلاثة تريليونات روبية(219.06 مليون دولار) لتقديم مساعدات تنمية أو معونات للإغاثة من الكوارث للدول الأصغر.

وقال ويدودو إن إندونيسيا تريد القيام بدور أكبر بعد أن أصبح المحيط الهادى نقطة تركيز الدبلوماسية والمعونات والاستثمارات العسكرية من قبل الدول الغربية التي تحاول مجابهة الصين.

وأضاف ويدودو في كلمته "على إندونيسيا وأستراليا أن تصبحا ركيزة الشركاء الناميين في منطقة المحيط الهادي. إندونيسيا تتفهم تحديات التنمية".

 


البرلمان الأسترالى

إندونيسيا

المحيط الهادى

استراليا

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