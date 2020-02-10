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الإثنين، 10 فبراير 2020 05:52 م
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ووهان تطلق 4 مراكز خارج الصين لتجميع إمدادات مكافحة فيروس كورونا

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:06 م
ووهان تطلق 4 مراكز خارج الصين لتجميع إمدادات مكافحة فيروس كورونا الصين تحاول مواجهة فيروس كورونا
وكالات

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أعلنت سلطات النقل فى مدينة ووهان الصينية، مركز تفشى الالتهاب الرئوى الناتج عن فيروس كورونا الجديد فى الصين،أمس الأحد، أنها تعتزم إطلاق مراكز لتجميع الإمدادات الموجهة لمكافحة فيروس كورونا فى 4 مدن خارج البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، من المقرر إقامة مراكز التجميع في لوس أنجلوس وشيكاجو بالولايات المتحدة، وأمستردام بهولندا، وإنشيون بجمهورية كوريا.

وكلفت السلطات شركة أبيكس الدولية المحدودة للخدمات اللوجستية، بمهمة تجميع وتسجيل الإمدادات المتبرع بها والمشتراة في هذه المراكز، والمساعدة في شحنها إلى ووهان.

وستُكلّف الشركة أيضا بنشر معلومات عن الإمدادات التي تحتاج إليها بأشد الحاجة، وتشمل تلك المعلومات المعايير الفنية والكميات والمستخدمين المستهدَفين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تيسير تجميع الإمدادات الموجهة لمكافحة الفيروس ونقلها إلى ووهان، والتي شهدت تسجيل 16902 حالة إصابة مؤكدة حتى يوم الأحد، ويشتد احتياجها لهذه الإمدادات.

وقال مسؤول في مكتب النقل ببلدية ووهان، إنه منذ بداية تفشي الفيروس، بذلت ووهان جهودا كبيرة في السعي للحصول على إمدادات لمكافحة الفيروس من مصادر خارجية، ولكن هذه الجهود كانت قاصرة عن تحقيق أهدافها.

وتابع المسؤول "من المنتظر أن يكون إطلاق مراكز التجميع عاملا فعالا في تسريع شحن الإمدادات الطارئة إلى ووهان "


الصين

ووهان

كورونا

فيروس كورونا

كوريا

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