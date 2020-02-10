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وول ستريت: إدارة ترامب تعتزم طلب 2 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودى

الإثنين، 10 فبراير 2020 04:00 ص
وول ستريت: إدارة ترامب تعتزم طلب 2 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/

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ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد إن البيت الأبيض، سيطلق عرضه الخاص للموازنة الجديدة اليوم الإثنين، وأفادت الصحيفة بأن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تخطط لطلب 2 مليار دولار لتمويل إقامة جزء من الجدار الحدودى مع المكسيك.

ولا يقارن المبلغ المطلوب حاليا لإنشاء هذا الجدار الحدودى بالمبلغ الذى طلب من قبل لإنشاء هذا الجدار حيث طلبت الإدارة مبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار إضافة إلى 3.6 مليار دولار من الميزانية العسكرية نقلت من باب المشاريع العسكرية إلى بناء الجدار، وفق الصحيفة.

يشار إلى أن مجلس النواب الذى يتمتع فيه الديمقراطيون بالأغلبية لا يتوقع موافقته على هذا البند الذى يسعى ترامب للحصول عليه، وقال مسؤولون للصحيفة إن المبلغ المطلوب سيذهب فى بناء أجزاء من الجدار بأجزاء لم يخطط لها من قبل على الحدود بين البلدين.

وحتى الأن لم يصل تعليق من المتحدث بإسم البيت الأبيض على هذه الأخبار، ورفض ترامب التوقيع على الميزانية العام الماضى بسبب رفض مجلس النواب منحه المبلغ الذى أراده والذى يصل إلى 5 مليارات دولار بناء هذا الجدار، وأدى هذا الرفض إلى إغلاق المكاتب الحكومية لأطول فترة تصل إلى أكثر من شهر.

وأعلن ترامب عقب هذه الفترة حالة الطواريء فى البلاد شهر فبراير الماضى والذى سمح له بنقل المال من المشاريع العسكرية لبناء الحائط وفق ما أراد.

 


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