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وزير الزراعة: الأراضى ثروة قومية تتوارثها الأجيال وإزالة التعديات عليها ضرورة

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:58 ص
وزير الزراعة: الأراضى ثروة قومية تتوارثها الأجيال وإزالة التعديات عليها ضرورة السيد القصير وزير الزراعة فى جولة لحماية الأراضى
كتب عز النوبى

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وجه  السيد  القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بضرورة التصدى للبناء على الأراضى الزراعية ومنعها من البداية وقبل الشروع فى البناء وأيضا التنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى لإزالة التعديات فى مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة مصر القومية تتوارثها الأجيال، جاء ذلك خلال  قيام  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بزيارة الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

تأتى الزيارة، فى إطار جولات وزير الزراعة المفاجئة لقطاعات وادارات الوزارة المختلفة لمتابعة سير العمل ولقاء الموظفين بشكل مباشر للاستماع إلى مشاكلهم.

ووجه  وزير الزراعة العاملين بحماية الأراضي بضرورة حسن معاملة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم وسرعة إنهاء الاجراءات طالما أنها مشروعة ومطابقة للقانون كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص أراضي النفع العام ،

 كما استمع  وزير الزراعة  الى مشاكل العاملين وطالب بتطوير مكاتبهم  حتى يستطيعون تأدية مهامهم بالكفاءة المطلوبة بالاضافة الى الاهتمام بالميكنة والتحول الرقمي ، كما قام  وزير الزراعة أيضا بزيارة الإدارات التابعة لقطاع الإنتاج وطالب بضرورة تطويرها حتى تساعد العاملين في أداء واجباتهم الوظيفية

من ناحيتهم اعرب العاملون بحماية الأراضي وقطاع الإنتاج عن سعادتهم بهذه الزيارة النادرة لوزير الزراعة والتى لم يفعلها الوزراء السابقون منذ سنوات طويلة حسب قولهم ، ورافق الوزير خلال الجولة  الدكتور   عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور ايمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمهندس حسن جودة رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

فيما تواصل الإدارة المركزية  لحماية الأراضى، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية  ومديريات الزراعية، من خلل لجان يومية  مرورية لحماية الأراضى، لرصد وتتبع  أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية  بمحافظات الجمهورية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

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الاراضى الزراعية

التعديات على الاراضى

حماية الاراضى

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