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وزير الرى يلتقى مدير مكتب برنامج الغذاء العالمى فى مصر

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:50 ص
وزير الرى يلتقى مدير مكتب برنامج الغذاء العالمى فى مصر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى منجستاب هايلى، الممثل المقيم ومدير مكتب مصر التابع لبرنامج الغذاء العالمى، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلى السفارة الهولندية بالقاهرة، لبحث التعاون المشترك.

يأتى هذا اللقاء فى إطار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى، وأنشطة برنامج الغذاء العالمى التى يقوم بها خاصة فى محافظات صعيد مصر حيث ينفذ البرنامج حاليا عددا من برامج دعم المزارعين فى 5 محافظات هى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، التى تعمل على تجميع ملكيات الأراضى الصغيرة مع تطوير نظم الرى على مستوى المساقى وتطوير نظم تسويق المنتجات الزراعية.
 
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية إدخال نظم الرى الحديث باستخدام الرى بالرش والتنقيط والرى تحت السطحى إلى الأراضى الجديدة والقديمة على السواء بدلا من الرى بالغمر وأكد على أهمية توعية المزارعين بالمردود الإيجابى لاستخدام نظم الري الحديث على رفع انتاجية المحاصيل مع رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة قيمة العائد من وحدة المياه.
 
كما تم مناقشة إضافة مكون يعمل على تقديم نظم الرى الحديث إلى المزارعين في عدد من الحقول التجريبية ليكون ضمن مكونات مشروعات برنامج الغذاء العالمى فى قرى الصعيد ويمكن البدء بالقرى التي تم بها فعليا تجميع ملكيات المزارعين من الأراضي الزراعية الصغيرة.
 
وأشار عبد العاطى إلى المسابقة التى أقامتها الوزارة بين المزارعين من خلال أسبوع القاهرة للمياه لتوثيق وتحفيز أفضل الممارسات الزراعية لترشيد استخدام المياه ورفع العائد من وحدة المياه حيث قام عدد من المزارعين بإدخال نظم الرى الحديث فى أراضيهم والتى أدت لتوفير المياه وزيادة الإنتاجية.
 
يشار إلى أن مصر بدأت برنامج جديد للتعاون مع الحكومة الهولندية من خلال منحة تقدر بحوالى 25 مليار يورو تتناول موضوعى إدارة الموارد المائية والأمن الغذائى وتمول الحكومة الهولندية جزء من أنشطة برنامج الغذاء العالمى فى محافظات الصعيد فى إطار مكون الأمن الغذائي وتمول كذلك عمل حقول تجريبية للتحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث فى إطار مكون إدارة المياه وقد عمل الاجتماع على عمل التنسيق اللازم بين هذين المكونين.
 
الجدير بالذكر انه سيتم تنظيم زيارات ميدانية لمزارعي محافظات الصعيد إلى حقول المزارعين الفائزين في المسابقة للاطلاع على تجاربهم فى التحول لنظم الرى الحديث والاستفادة منها.

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