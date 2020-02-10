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فى صناعة البترول والغاز المصرية..

وزير البترول يبحث مع رئيس شلمبرجير العالمية مشروعات دعم التحول الرقمى والإنتاج

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:58 م
وزير البترول يبحث مع رئيس شلمبرجير العالمية مشروعات دعم التحول الرقمى والإنتاج وزير البترول خلال اللقاء
كتبت - مروة الغول

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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أوليفيه لوبوش الرئيس التنفيذى لشركة شلمبرجير العالمية الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد يضم هندا غربى نائب الرئيس التنفيذى للشركة ومعين رزوقى الرئيس الاقليمى لمنطقة شمال الشرق الأوسط وكريم بدوى مدير عام الشركة لمصر وشرق المتوسط، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون الحالية فى إطار برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين الجانبين.
 
وبحث المهندس طارق الملا مع وفد الشركة خطة عملها فى مصر خلال الفترة المقبلة والتى تستهدف الاسراع بتنفيذ المشروعات المشتركة فى مجال دعم التحول الرقمى فى صناعة البترول والغاز المصرية ورفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث أكد رئيس شلمبرجير التزام الشركة بالاستثمار وتنمية اعمالها فى مصر، مؤكدا كذلك على التزامها بتقديم أحدث الحلول والتكنولوجيات التى تمتلكها للمساهمة فى تحقيق اهداف قطاع البترول المصرى وتنفيذ المشروعات المشتركة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها صناعة البترول والغاز تمثل حافزاً لشركته لدعم تواجدها وتنمية اعمالها في مصر، مشيدا بما حققته مصر في مشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى وانجازه في فترة قياسية، مؤكدا أنه ساهم بقوة في تبوء مصر لمكانة مهمة على الخريطة العالمية لصناعة الغاز .
 
وأكد الملا خلال اللقاء أن ما شهدته صناعة البترول والغاز من نجاحات ونتائج متميزة خلال السنوات الأربع الماضية يأتي بفضل تنفيذ رؤية طموحة واستراتيجية محددة وبرامج عمل صارمة لتنفيذ العديد من الإصلاحات ورفع كفاءة الأداء وإنجاز العديد من المشروعات الكبرى في مجال البترول والغاز والتي كان لها تأثير ايجابى على الاقتصاد المصرى، وأن قطاع البترول يتلقى دعم كامل ومتابعة مستمرة من الرئيس السيسى لخططه ومشروعاته والعمل على تذليل كافة التحديات في سبيل تحقيق أهدافه.
 
واتفق الجانبان على إعطاء الاهتمام للتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في تطبيق أحدث التكنولوجيات والحلول للمساهمة في زيادة إنتاجية الحقول البترولية القديمة بما يسهم فى دعم الإنتاج الحالي وتعويض التناقص الطبيعى من إنتاجية الحقول، كما تطرق اللقاء إلى بحث التعاون في منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وسبل الاستفادة من الخبرات والحلول التكنولوجية المتميزة لشلمبرجير في إطار ما توليه وزارة البترول لهذه المنظومة من أولوية قصوى في العمل البترولى.
 
وفى ختام اللقاء أشاد رئيس شلمبرجير بمؤتمر ومعرض ايجبس، مؤكدا حرص شركته على المشاركة سنويا في هذا الحدث بتمثيل رفيع المستوى .

البترول

الغاز

التحول الرقمي

صناعة البترول المصرية

البحث والاستكشاف

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