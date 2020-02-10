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وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عدم ترشحها للمستشارية وتخليها عن رئاسة الحزب

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:43 م
وزيرة الدفاع الألمانية تعلن عدم ترشحها للمستشارية وتخليها عن رئاسة الحزب أنجريت كرامب كارينباور وزيرة الدفاع الألمانية
أ ش أ

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قررت أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى ووزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الاثنين، عدم ترشحها لمنصب "المستشارية" فى الانتخابات الفيدرالية القادمة خلفا للمستشار الحالية أنجيلا ميركل، وقالت كارنباور، خلال اجتماع هيئة رئاسة الحزب، إن هناك "علاقة غير واضحة لقطاعات من الحزب المسيحى الديمقراطى مع حزب البديل من أجل ألمانيا وحزب اليسار"، معلنة معارضتها الصارمة لأى تعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليمينى الشعبوى وحزب "اليسار".
 
وأكدت أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى ووزيرة الدفاع الألمانية، قناعتها بأن منصب رئاسة الحزب والترشح للمستشارية، يجب أن يكونا لشخص واحد، موضحة أنها ستنظم بحلول الصيف المقبل عملية الترشح للمستشارية، وستواصل إعداد الحزب للمستقبل، ثم ستتخلى عن منصب رئاسة الحزب، فى الوقت الذى وصفت فيه الصحف الألمانية هذا الأمر بـ"الصدمة المزلزلة".
 
وتعتزم أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى، إعلان المزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفى فى وقت لاحق اليوم.
 
وكان حزب "الاتحاد المسيحى الديمقراطى" الحاكم فى ألمانيا، قد انتخب أنجريت كرامب كارينباور زعيمة جديدة للحزب خلفا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
 
وجاء فوز الأمينة العامة للحزب بفارق ضئيل فى انتخابات الحزب عن منافسها فريدريش ميرز، حيث حصلت على نسبة 51.8 بالمئة من الأصوات.
 
و واجهت أنجريت كرامب كارينباور زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى ووزيرة الدفاع الألمانية انتقادات شديدة من مختلف الاطياف السياسية في البلاد بعد دعوة وجهتها لوضع ضوابط على حرية التعبير على الانترنت خلال الحملات الانتخابية بعد انتشار مقطع مصور على "يوتيوب" ينتقد حزبها عشية الانتخابات الأوروبية.
 
 
 

المانيا

وزيره الدفاع الالمانيه

انجيلا ميركل

المستشاره الالمانيه

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