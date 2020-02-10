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وزيرة التضامن تكرم العاملين المحالين للمعاش

الإثنين، 10 فبراير 2020 08:42 م
وزيرة التضامن تكرم العاملين المحالين للمعاش وزيرة التصامن تكرم العاملين المحالين للمعاش
كتب مدحت وهبة

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شهدت نيفين القباج  وزير التضامن الاجتماعى اليوم الاثنين، فعاليات الاحتفال  لتكريم 173 من العاملين بالوزارة ممن بلغوا سن التقاعد على مستوى مختلف قطاعات العمل والمديريات، وذلك بحضور عدد واسع من قيادات العمل ووكلاء الوزارة والموظفين المتقاعدين، حيث تم تقديم الدروع وشهادات التقدير. 
 
وقدمت  نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، الشكر للعاملين المكرمين فى يوم العرفان والوفاء، واثنت على ما قدموه من نجاحات على مدى مسيرتهم المهنية خلال سنوات طويلة من العمل والجهد استطاعوا من خلالها خدمة المجتمع والإسهام فى تحقيق التنمية الشاملة عبر حزمة كبيرة من برامج وخدمات الوزارة، خاصة بما تتميز به وزارة التضامن من عمل ذو الطابع الإنسانى والمؤثر فى قاعدة المجتمع والفئات الأكثر احتياجا . 
 
وأكدت القباج على أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى باعتباره الداعم الاساسى لتحقيق النجاح وأهمية الاستفادة من خبرات العاملين السابقين، مشيرة إلى أن باب التطوع دائما مفتوح بالوزارة للاستفادة من الخبرات والطاقات التى يمكن استثمارها وخاصة أن المجتمع مازال ينتظر الكثير من الجهد، مشيرة إلى أن العمل بالوزارة شهد نقلة كبيرة فى تقديم الخدمات والميكنة وبناء قواعد البيانات المتكاملة وهناك تطوير مستمر فى الخدمات الحكومية المقدمة، مؤكدة أن الوزارة لا تتوانى عن تكريم ابنائها اعلاءً للجهد الذى بذلوه والاعتراف بعطائهم المهنى واننا جميعا نفخر بالانتماء لهذه المؤسسة العريقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وزيرة التصامن

نيفين القباج

العاملين المحالين للمعاش

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