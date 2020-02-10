وزيرة التضامن تستقبل مدير الهلال الأحمر الإماراتى لبحث سبل التعاون المشترك

كتب مدحت وهبة

استقبلت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى، بطى خليفة الشامسى، مدير الهلال الأحمر الإماراتى فى مصر، ورحبت الوزيرة به وشددت على ضرورة تعميق التعاون مع الهلال الأحمر المصرى ومؤسسات المجتمع المدنى.



وأشادت القباج بالمجهودات التى بذلها الهلال الأحمر الإماراتى فى مصر خلال السنوات الماضية فى القطاعات المختلفة وعلى رأسها دعم الأيتام والمساهمة فى تمويل بعض المشروعات الطبية لعدد من الجمعيات الأهلية.



من جانبه استعرض بطى الشمسى، أهم الأنشطة التى نفذها الهلال الأحمر الإماراتى فى مصر وأعرب عن تطلعى للتوسع فى التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وتعميق التعاون مع الهلال الأحمر المصرى.



وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد قدمت الشكر إلى متطوعى الهلال الأحمر المصرى على مساهمتهم فى إنجاح دورة الألعاب الإفريقية للأولمبياد الخاص التى أقيمت فى مصر فى الفترة من 25 - 30 يناير فى ستادى القاهرة والدفاع الجوى لافته إلى أن جمعية الهلال الأحمر المصرى ساهمت بـ 100 متطوع كانوا يقدمون خدمات الإسعافات الأولية والدعم الصحى والرعاية لكل المصابين خلال الفعاليات.



وأضافت القباج أن الهلال الأحمر المصرى تعامل مع 200 مصاب بالبطولة، بإصابات متنوعة ومتفاوتة الشدة باحترافية شديدة، بدأت من الاشتباه فى كسور والإصابة بجروح مختلفة وصولا إلى الشد العضلى والكدمات.