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قال نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الياباني موتيجي توشيميتسو على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الإلكترونية عن مورجولوف قوله "من المقرر عقد اجتماع بين وزيري خارجية روسيا واليابان، لافروف وتوشيميتسو في ميونخ".

يعقد مؤتمر ميونخ للأمن في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر 40 رئيسًا من مختلف الدول، ونحو 60 وزيرًا.

ومن جهة اخرى صرح وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن موسكو مستعدة لمناقشة أسلحتها الجديدة مع واشنطن فى سياق الاتفاقيات الجديدة المحتملة، وفى ضوء جميع العوامل التى تؤثر على الاستقرار الاستراتيجى، ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف، قوله إن واشنطن مهتمة بأسلحة روسيا الجديدة.