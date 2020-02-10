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وزارة السياحة والآثار تشارك بالدورة الثلاثين للمعرض السياحى الدولى BIT ميلانو 2020

الإثنين، 10 فبراير 2020 05:33 م
وزارة السياحة والآثار تشارك بالدورة الثلاثين للمعرض السياحى الدولى BIT ميلانو 2020 خالد العنانى وزير السياحة والأثار
كتبت آمال رسلان

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تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالدورة الثلاثين للمعرض السياحى الدولى BIT ميلانو 2020 الذى يعقد خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجارى فى مدينة ميلانو بإيطاليا، وذلك فى ضوء إستراتيجية الوزارة التى تهدف إلى تكثيف التواجد المصرى فى المعارض السياحية المختلفة مما يساهم فى الترويج السياحى لمصر ويليق بمكانة المقصد السياحى المصرى.

 

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أن معرض BIT ميلانو يعد أحد أهم المعارض السياحية المهنية التى تهدف إلى مواكبة التغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها سوق صناعة السياحة والسفر حول العالم، لافتا إلى أهمية التواجد المصري في فعاليات هذا المعرض مما يؤكد على مكانة المقصد السياحى المصرى على خريطة السياحة العالمية ويعزز التعاون السياحى بين مصر والدول الأخرى المشاركة.

 

ويعتبر السوق الإيطالى أحد أهم الأسواق السياحية حيث يأتي فى المركز الرابع من قائمة الدول المصدرة للسياحة لمصر، كما أن هذا المعرض يعد فرصة للتواصل مع شركاء المهنة وممثلى قطاع السياحة في السوق الإيطالى لبحث سبل التعاون المشترك ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، بالإضافة إلى أنه سيتم خلال فعاليات المعرض عقد لقاءات إعلامية لتسليط الضوء على ما تزخر به مصر من مقومات سياحية وآثرية متنوعة من شأنها أن تجذب السائح الإيطالى لزيارة مصر.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجناح المصرى المشارك فى المعرض تبلغ مساحته متر مربع ومصمم على هيئة معبد فرعونى، كما تم تخصيص مكان فى الجناح لعرض هولوجرام لقناع الملك توت عنخ أمون، بالإضافة إلى وضع شاشات لعرض بعض الأفلام الترويجية عن المتحف المصرى الكبير وغيره من المعالم الاثرية والسياحية في مصر .

 

كما تم وضع شاشات عرض على واجهات الجناح المصرى للترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة، هذا ويشارك بالجناح المصرى عدد من شركات السياحة والفنادق المصرية، بالإضافة إلى شركة مصر للطيران.

 

 

 


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