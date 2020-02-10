سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 10:09 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل تساعدك زيادة جرعات بعض الأدوية فى الحد من الألم؟

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:00 م
هل تساعدك زيادة جرعات بعض الأدوية فى الحد من الألم؟ زيادة جرعات الأدوية الأفيوينة لا يساعد فى الحد من الألم
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قد يتلقى المرضى جرعات أدوية زائدة مثل الأفيون للتخفيف من آلامهم، والتى  لا تتأثر  بالجرعات المنخفضة، ولكن دراسة حديثة أثبتت أن تناول جرعة عالية من المواد الأفيونية غير فعال في تخفيف الألم، واقترح فريق الباحثين من Central Arkansas و Minneapolis VA Health Care Systems وثلاث جامعات بعد دراسة البيانات المتاحة، أن المرضى الذين حصلوا على زيادة جرعة الأفيون لديهم لم تساعدهم الجرعة الأعلى مقارنة مع أولئك الذين تابعوا نفس الجرعة السابقة.

نظرت الدراسة في بيانات أكثر من 50000 مريض من الذين يتناولون المواد الأفيونية، حيث قادت النتائج مؤلفي الدراسة إلى التحذير: " أنه يجب على الأطباء توخى الحذر الشديد عند الشروع في مسار جرعات الأفيونيات الزائدة لإدارة الألم غير السرطاني"، وتم نشر النتائج في مجلة " Pain".

بالإضافة إلى ذلك، أكدت دراسة مصاحبة أجراها نفس الفريق، زيادة خطر الآثار الجانبية الناجمة عن الجرعات الكبيرة.

 

وقال المؤلف الرئيسي الدكتور كوري هايز في تقرير لجامعة أركنساس للعلوم الطبية: "لا نرى أى فائدة، ولكنك ترى الخطر، ورسالتنا العامة هي عندما تفكر في زيادة الجرعة ، فأنت بحاجة إلى إدراك الخطر الذي أن على وشك أن تقترب منه ".

 

الأدوية الأفيونية تخفف الألم، حيث تقلل من شدة إشارات الألم في الدماغ وتؤثر على مناطق المخ التي تتحكم في المشاعر، مما يقلل من آثار محفزات الألم، بينما يمكن أن تساعد المواد الأفيونية في إدارة الألم عند تناولها بشكل صحيح، إلا أنها معرضة لخطر كبير للإدمان.

 

علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي الجرعات الأفيونية العالية إلى مجموعة متنوعة من الآثار الجانبية ، مثل الإمساك ، والدوخة ، وزيادة الحساسية للألم ، وزيادة خطر اضطراب تعاطي المخدرات.

 


الألم

مواد أفيونية

جرعات أفيونية عالية

ادمان المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ دمياط: صرف تعويض للصيادين العائدين من اليمن واستخراج تصاريح صيد لهم

محافظ دمياط: صرف تعويض للصيادين العائدين من اليمن واستخراج تصاريح صيد لهم

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

وزيرة التضامن: ندرس زيادة المبالغ المخصصة للأرامل والمطلقات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة