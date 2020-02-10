هل ترتبط ضخامة صوتك بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية؟

فاطمة ياسر

الغدة الدرقية من أهم أعضاء الجسم، فهي تقع في الرقبة وعلي شكل فراشة، ولكنها مسئولة عن النمو وتنظيم هرمونات الجسم، وقد تتعرض الغدة الدرقية للإصابة بالأورام، وهناك بعض الأعراض التي تساعد في تشخيص هذا المرض.

وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أعراض سرطان الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع "thehealthy"، موضحا أن التعرف علي الإصابة بسرطان الغدة الدرقية يكون عن طريق الصدفة، فعند طلب الطبيب لإجراء الموجات الفوق صوتية علي الغدة الدرقية يكتشف الإصابة بالسرطان، ويقول مايكل تاتل، أخصائي الغدد الصماء، أن العقيدات "البؤر أو السرطان أو الورم" نادراً ما تكون ملحوظة، ويوصي الطبيب المتابع بضرورة المتابعة المستمر، مع تناول العلاج الذي يكتبه الطبيب بشكل منتظم.

ومن علامات الإصابة ببؤر أو سرطان في الغدة الدرقية التالي:

-تورم في الرقبة



أكدت الدراسات الطبية أن الرجال يجدون عقيدات "تورم أو بؤر" أثناء الحلاقة في الرقبة، بينما تلاحظ النساء أثناء النظر إلي المرآه، ولكن لا داعي للقلق فهناك 90 % من العقيدات في الغدة الدرقية حميدة وليست خبيثة.

-صوت أجش



من أبرز العلامات الخاصة بسرطان الغدة الدرقية، هي حدوث تغيرات في الصوت فيصبح أجش، فيقع العصب الحنجري المتكرر والذي يتحكم في العضلات التي تفتح وتغلق الحبال الصوتية وخلف الغدة الدرقية مباشرة، وفي حالات نادرة يمكن أن تمتد العقيدات إلى ما وراء الغدة الدرقية، فتلحق الضرر بالعصب بالحنجرة.

-سعال مزمن



أكدت بعض الدراسات أن نسبة صغيرة من الأشخاص المصابين بسرطان الغدة الدرقية يتعرضون للسعال المزمن، وهذا النوع من السعال ليس معديًا .

-صعوبة في البلع



نعم يتعرض الأشخاص المصابون العقيدات في الغدة الدرقية بصعوبة في البلع، سواء كانت سوائل أو أطعمة، ولكن هذه العلامة ليست بالضرورة ظهورها.

-الم الرقبة



في بعض الأحيان يصاب الشخص بالعقيدات الغدة الدرقية وتكون العلامات هي ألم شديد في الرقبة وخاصة في مقدمها، ولذا يجب توخي الحذر.