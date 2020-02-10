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هبوط اضطرارى لطائرة ركاب أدى لاصطدامها بمدرج مطار أوسينسك الروسى

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:00 ص
هبوط اضطرارى لطائرة ركاب أدى لاصطدامها بمدرج مطار أوسينسك الروسى هبوط اضطرارى لطائرة ركاب _ صورة أرشيفية
موسكو أ ش أ

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قال مصدر بهيئة الطوارئ بجمهورية كومى الروسية، الأحد، بأن طائرة ركاب تابعة لشركة "يوتاير" الروسية نفذت هبوطا اضطراريا أثناء وصولها إلى مطار (أوسينسك) بجمهورية كومى التابعة لروسيا، ما أدى إلى اصطدام الجزء الخلفى من الطائرة بالمدرج.

وأكد ممثل هيئة الطوارئ فى جمهورية كومي، الذى رفض الكشف عن هويته - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أنه بسبب مشاكل فى عجلات الطائرة ارتطمت الطائرة بالمدرج بالجزء الخلفي، مشيرا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية فإنه لا أنباء عن وقوع ضحايا.

وفى السياق ذاته، أكد المكتب الإعلامى لشركة الطيران أن الهبوط القاسى للطائرة أسفر عن تحطم العجلات الخلفية للطائرة، موضحا أنه خلال الهبوط حدث تغير مفاجئ لحركة الرياح، إلا أن طاقم الطائرة تمكن من التعامل مع الوضع.

وكانت الطائرة قد أقلعت من موسكو إلى مطار اوسينسك وعلى متنها 94 شخصا، من بينهم 6 من أفراد الطاقم.

 


مسؤول روسى

هبوط اضطراى

طائرة ركاب

مدرج مطار أوسينسك

روسيا

أخبار روسيا

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