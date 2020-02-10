سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

نتائج "زين البحرين" تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:59 ص
نتائج "زين البحرين" تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% رابحاً 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1659 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الخدمات والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 923.8 ألف سهم بقيمة 221.8 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.62% مدفوعاً بصعود سهم زين البحرين بنسبة 2.75%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.89% مدفوعاً بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.43%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.
 
فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.07% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.36%.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة بنك ABC، عن نتائجها المالية للسنة المنتيهة في 31 ديسمبر لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية موحدة عائدة إلى مساهمى الشركة الأم بلغت 33 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام 2019، بنسبة انخفاض 23% مقارنة مع أرباح الربع الأخير من لعام السابق البالغة 43 مليون دولار، مما يعكس التغيرات في مستويات مخصصات الديون المتعثرة والمصاريف المرتبطة بشكل خاص مع الاستثمارات والتضخم.
 
وبلغت ربحية السخم الواحد للربع الأخير من العام 0.1 دولار عند نفس مستواه للفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمى الشركة الأم 85 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار، وسجلت في نفس الفترة من العام 2018، مما يعكس المستويات السليمة لصافى الأرباح والقيمة العادلة لأدوات الدين وتحويل العملات الأجنبي.
 
فيما أعلنت شركة زين البحرين، عن صافى أرباحها خلال السنة المالية في 2019، وحققت صافى أرباح بلغ 5.269 مليون دينار بحرينى مقابل 5.174 مليون دينار بحرينى بنسبة نمو 2%، كما بلغت أرباح الشركة التشغيلية خلال عام 2019 بنحو 6.338 مليون دينار بحرينى بارتفاع نسبته 24% مقارنة مع 5.112 مليون دينار بحرينى في عام 2018.
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

البحرين

اقتصاد البحرين

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة