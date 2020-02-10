نتائج "زين البحرين" تدفع بورصة البحرين للمنطقة الخضراء بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% رابحاً 0.42 نقطة ليصل إلى مستوى 1659 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 923.8 ألف سهم بقيمة 221.8 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.62% مدفوعاً بصعود سهم زين البحرين بنسبة 2.75%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.89% مدفوعاً بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.43%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.31%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.07% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.36%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة بنك ABC، عن نتائجها المالية للسنة المنتيهة في 31 ديسمبر لعام 2019، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية موحدة عائدة إلى مساهمى الشركة الأم بلغت 33 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام 2019، بنسبة انخفاض 23% مقارنة مع أرباح الربع الأخير من لعام السابق البالغة 43 مليون دولار، مما يعكس التغيرات في مستويات مخصصات الديون المتعثرة والمصاريف المرتبطة بشكل خاص مع الاستثمارات والتضخم.

وبلغت ربحية السخم الواحد للربع الأخير من العام 0.1 دولار عند نفس مستواه للفترة المقابلة من العام السابق، وبلغ الدخل الشامل العائد إلى مساهمى الشركة الأم 85 مليون دولار مقابل 33 مليون دولار، وسجلت في نفس الفترة من العام 2018، مما يعكس المستويات السليمة لصافى الأرباح والقيمة العادلة لأدوات الدين وتحويل العملات الأجنبي.

فيما أعلنت شركة زين البحرين، عن صافى أرباحها خلال السنة المالية في 2019، وحققت صافى أرباح بلغ 5.269 مليون دينار بحرينى مقابل 5.174 مليون دينار بحرينى بنسبة نمو 2%، كما بلغت أرباح الشركة التشغيلية خلال عام 2019 بنحو 6.338 مليون دينار بحرينى بارتفاع نسبته 24% مقارنة مع 5.112 مليون دينار بحرينى في عام 2018.