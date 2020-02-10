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نائب رئيس سيشل يوقع علي إتفاقية الوكالة الأفريقية للدواء

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:20 م
نائب رئيس سيشل يوقع علي إتفاقية الوكالة الأفريقية للدواء السفيرة نميرة نجم
كتبت: هناء أبو العز

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استقبلت السفيرة نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، فى مكتبها بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا فينسينت ميريتون نائب رئيس سيشل، والذي وقع علي اتفاقية الوكالة الأفريقية للدواء.
 
وتعد سيشل البلد رقم 13 الذي يوقع علي الإتفاقية والتى ستدخل حيز التنفيذ، بعد أن تصدق عليه 15 دولة.
 
حضر مراسم التوقيع السودانيةً أميرة الفاضل مفوضة الشئون الإجتماعية بالإتحاد الأفريقي .
 
واستقبلت السفيرة نميرة نجم، محمد زين شريف وزير خارجية جمهورية تشاد، وبحث الطرفين أهمية الانتهاء من صندوق ضحايا جرائم حسين حبرى.  
 
وأعرب الوزير للمستشار القانوني عن إستعداد ورغبة بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على الصندوق وتشغيله، وإعداد مكاناً لتقديمه إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي كمقر لسكرتارية الصندوق.  
 
كما ناقشا الحاجة إلى الانتهاء من الاستعدادات الضرورية في أقرب وقت، واتفقا علي أهمية زيارةً بعثة الإتحاد الأفريقي إلى انجمينا قبل القمة العادية غير العادية للاتحاد في مايو القادم بتشاد لوضع اللمسات الأخيرة على ما تبقى من إجراءات في عملية إنشاء الصندوق ، لتمكين مجلس أمناء الصندوق من الإجتماع ،و دعوة الشركاء الذين سيساهمون في الصندوق ليكونوا قادرين على دراسة الحالات والبدء في تعويض الضحايا مباشرة كي تحرك آلة العدالة  .
 

افريقيا

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