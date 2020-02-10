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نائب رئيس الإمارات يلتقى رئيس جهاز الأمن الروسى الخارجى

الإثنين، 10 فبراير 2020 02:37 م
نائب رئيس الإمارات يلتقى رئيس جهاز الأمن الروسى الخارجى الشيخ محمد بن راشد
وكالات

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التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم رئيس جهاز الأمن الروسى الخارجى سيرجى ناريشكين الذى يزور دبى حاليا.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وروسيا, ومناقشة عدد من القضايا الأمنية الدولية وسبل تعزيز التعاون الثنائي والدولي لما فيه تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمعات كافة.

في سياق متصل، كان ولى عهد دبى، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وصف الجيش الإماراتى العربى، وذلك من خلال صورة "مميزة" لعناصر من الجيش الاماراتى، نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها "صقور الأرض والسماء".

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الاحتفاء بالجنود الإماراتيين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى باليمن.

الصورة التى نشرها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، لا تحتاج إلى تعليق، حيث تتحدث الصورة بنفسها عن شجاعة الجندى الإماراتى، وقوته في ميادين القتال والحرب.


الامارات

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روسيا

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دبى

محمد بن راشد

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