مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 5:12 ص
توقيت صلاة الظهر 12:09 ص
ميعاد صلاة العصر 3:15
موعد صلاة المغرب 5:39
ميعاد صلاة العشاء 6:57
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 5:17 ص
توقيت صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:19
توقيت صلاة المغرب 5:42 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 5:08
توقيت صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:11 م
ميعاد صلاة المغرب 35: 5 م
توقيت صلاة العشاء 6:53 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
توقيت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:06
توقيت صلاة المغرب 5:30 م
موعد صلاة العشاء 6:46 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 5:03 ص
توقيت صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 3:15 م
توقيت صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:54
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 5:33 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:50 م
موعد صلاة المغرب 6:18 م
ميعاد صلاة العشاء 7:29 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 5:35 ص
توقيت صلاة الظهر 12:35 م
موعد صلاة العصر 3:48 م
موعد صلاة المغرب 6:16 م
توقيت صلاة العشاء 7:27 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 5:07 ص
توقيت صلاة الظهر 12:07 ص
موعد صلاة العصر 3:20 م
ميعاد صلاة المغرب 5:47 م
موعد صلاة العشاء 6:59 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 4:57
توقيت صلاة الظهر 11:54 م
ميعاد صلاة العصر 3:01 م
موعد صلاة المغرب 5:26
موعد صلاة العشاء 6:43 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 5:36 ص
توقيت صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:49 م
توقيت صلاة المغرب 6:13 م
موعد صلاة العشاء 7:28 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 5:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 3:42 م
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:27
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 5:05 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 ص
ميعاد صلاة العصر 3:09 م
توقيت صلاة المغرب 5:33 م
مواقيت صلاة العشاء 6:51 م
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