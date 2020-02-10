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مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:10 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاه
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:12   ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:15

موعد صلاة المغرب 5:39

ميعاد صلاة العشاء 6:57
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:17 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:19

توقيت صلاة المغرب 5:42 م

موعد صلاة العشاء 7:01 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:08

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:11 م

ميعاد صلاة المغرب 35: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:53 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:59 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:06

توقيت صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:46 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:03 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:15 م

توقيت صلاة المغرب 5:40 م

موعد صلاة العشاء 6:54

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 

مكة

موعد صلاة الفجر 5:33 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:50 م

موعد صلاة المغرب 6:18 م

ميعاد صلاة العشاء 7:29 م
 

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:35 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

توقيت صلاة العشاء 7:27 م
 

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:07 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:20 م

ميعاد صلاة المغرب 5:47 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:57

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 3:01 م

موعد صلاة المغرب 5:26

موعد صلاة العشاء 6:43 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

توقيت صلاة المغرب 6:13 م

موعد صلاة العشاء 7:28 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:42 م

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:27
 

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:09 م

توقيت صلاة المغرب  5:33 م

مواقيت صلاة العشاء 6:51 م
 

 

 
 

 

 


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