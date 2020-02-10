من 16 لـ 19 فبراير.. الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بالسويس

السويس – فريق المحافظات

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على رؤساء الأحياء ومديرى المديريات المعنية برفع درجة الاستعداد لنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والوصول للأطفال فى أماكن تواجدهم ومشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى والمديريات فى دعم الحملة، والتأكيد على التوعية بالمساجد والكنائس لتحقيق المستهدف من الحملة بنسبة100% للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيرى للاستعداد للحملة بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام والدكتور فيصل جودة، مدير عام مديرية الصحة والدكتور جمال عبد المنعم، مسئول وزارة الصحة للإشراف على الحملة بالسويس ورمضان أبوالحسن، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية ورؤساء الأحياء والجهات المشاركة لمناقشة استعداد لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من الأحد16/2/2020، حتى الأربعاء19/2/2020وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

كما تم التأكيد على تنظيم حملة توعية عن حملة شلل الأطفال فى المدارس ووسائل الإعلام المختلفة وتنظيم ندوات توعوية لزيادة الوعى للأهالى بخطورة المرض وأهمية التوجه للوحدات الصحية لتطعيم أولادهم.

وأكد "صقر"، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة لتسهيل أى إجراءات لتسهيل وصول فرق التطعيم الى المناطق البعيدة بالسويس.

وأشار، مدير عام مديرية الصحة بالسويس أن الحملة تتضمن 233 فرقة طبية منها 204 فرقة متنقلة للوصول للأطفال من بيت إلى بيت وعدد 29 فرقة ثابتة بالمراكز والوحدات الصحية بالمحافظة، بهدف الوصول إلى المستهدف وهو تطعيم عدد 116 ألف طفل من عمر يوم حتى خمس سنوات فى نطاق محافظة السويس.