ملك بلجيكا يمدد مهمة الوسيط السياسى.. إعرف التفاصيل

وكالات

قرر الملك البلجيكى فيليب، تمديد مهمة الوسيط السياسى كون خينس المكلف بالبحث عن تشكيل ائتلاف حكومى جديد في البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال بيان رسمي صادر عن القصر الملكى البلجيكى فى بروكسل: إن مهمة الوسيط السياسى تم تمديدها لمدة أسبوع إضافى بعد اجتماع بين الملك ووزير العدل كون خينس الذى قدم تقريرًا مفصلاً بهذه المناسبة عن سير مهمته وأسباب تعثرها حتى الآن.

وقال كون خينس للصحفيين: إن مهمته ستظل دوما تتمثل في استكشاف تحالف ممكن وعلى أوسع نطاق بين الأحزاب السياسية.

ولم تتوصل الأحزاب السياسية فى بلجيكا إلى أي توافق حتى الآن لتشكيل حكومة جديدة، وذلك منذ الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في مايو من العام الماضي.

وفى شأن أخر، أصدر المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا(RMI) ، أمس الأحد، تحذير من اللون الأصفر، وهو ما يعني الكثير من الأمطار وهبوب الرياح العاتية، في طول البلاد وعرضها، وذلك مع بداية ليلة الأحد وحتى غدا الاثنين، وإذا تم تأكيد التوقعات الحالية، فسوف يتحول الإنذار إلى البرتقالي، وفي هذه الحالة ينبغي على المواطنين إتباع نصائح السلطات حول كيفية التعامل مع العاصفة.

ويتوقع أن تضرب العاصفة "كيارا" بلجيكا اليوم الأحد، ومع الكثير من الأمطار والرياح والتي قد تصل سرعتها إلى 100 وحتى 120 كم / ساعة.