مكتوم بن محمد: افتتاح مصرف ماى فى دبى ترسيخا لمكانتها عاصمة للاقتصاد الإسلامى

كتبت ريهام عبد الله

أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذى رئيس اللجنة العليا للتخطيط العقارى بإمارة دبى، أنه تم افتتاح أول فرع لمصرف ماى بنك الإسلامى فى مركز دبى المالى العالمى، مشددا على أنه يعد ترسيخا لمكانة دبى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامى.

وقال مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه الرسمى بتويتر: "ترسيخا لمكانة دبى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامى، افتتحت اليوم أول فرع لمصرف ماى بنك الإسلامى فى مركز دبى المالى العالمى الذى يعتبر بوابة الوصول لأكثر من 600 مليون مسلم فى الشرق الأوسط وأفريقيا. يعد مصرف ماى بنك الإسلامى الرائد فى منطقة دول جنوب آسيا وماليزيا ونرحب بوجوده فى دبي".



مكتوم بن محمد

وكان الشيخ مكتوم بن محمد قد افتتح مؤتمر دبى العالمى للتنقّل ذاتى القيادة، أكتوبر الماضى، كما كرّم الفائزين فى "تحدى دبى العالمى للتنقل ذاتى القيادة"، الذى تنظّمه هيئة الطرق والمواصلات فى دبى بحضور ما يزيد على 700 من رواد التكنولوجيا والمبتكرين والمبدعين، و3000 زائر للمعرض المصاحب للمؤتمر من 20 دولة حول العالم، لاستعراض التقنيات الحديثة ومناقشة ووضع إطار عام للتشريعات المتعلقة بالنقل الذاتى، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وكان فى استقبال نائب حاكم دبى لدى وصوله لمقر المؤتمر بمركز دبى التجارى العالمى، مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين فى هيئة الطرق والمواصلات.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، فى تدوينة نشرها فى حسابه الرسمى عبر "تويتر": "قبل عامين أطلقت دبى استراتيجيتها للتنقل الذكى ذاتى القيادة، واليوم يجتمع أبرز الخبراء والمطوّرين فى العالم لتبادل الأفكار الخاصة بالتنقل الذاتى وتأثيراتها الاقتصادية، دبى مدينة متقدمة، وستحوّل 25% من وسائل نقلها إلى ذاتية القيادة بحلول 2030".