عدن(أ ش أ)

قُتل 13 عنصرًا من مليشيا الحوثى، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، اليوم الاثنين، فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى فى الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز، وقال الناطق العسكرى لمحور تعز العقيد عبد الباسط البحر - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - "إن قوات الجيش صدت هجوماً لمليشيا الحوثي في مواقع لوزم والكريفات بالجبهة الشرقية وهجوم أخر على مواقع الجيش الوطني في حذران والصياحي غرب المدينة وأدت المواجهات إلى مقتل 13 عنصرًا من مليشيات الحوثي وإصابة العشرات".

وأضاف أن المليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والآليات العسكرية واغتنام الجيش أسلحة خلفتها المليشيا قبل أن تلوذ بالفرار.

وكان ثمانية من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وجرح آخرين مساء أمس الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطنى غربي مدينة تعز.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد مصدر عسكرى أن قوات الجيش تمكنت من صد هجوم للمليشيا في جبهة الصياحي، بعد مواجهات عنيفة أدت الى مقتل ثمانية من الحوثيين وإصابة آخرين .

كما جددت ميليشيا الحوثي ، مساء أمس الأحد، استهداف نقاط الرقابة المشتركة المنبثقة عن لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية - أن الميليشيات الحوثية استهدفت بقذيفة مدفعية عيار 120 نقطة الرقابة الرابعة المتمركزة في حي المنظر المتاخم لمطار الحديدة ، فيما نجا ضباط الارتباط بأعجوبة، واعتبر ذلك خرقا واضحا لاتفاق السويد.

وفي سياق خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية ، أطلقت الميليشيات الحوثية النار بكثافة من سلاح القناصة صوب الأحياء السكنية المحررة في شارع صنعاء داخل مدينة الحديدة خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية استهدفت عدة مرات نقاط المراقبة المشتركة المنتشرة على طول خطوط التماس في مدينة الحديدة.