مصرى عائد من ووهان: متابعة الحجر الصحى رائعة والفحص صباحا ومساءً ..فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قال الدكتور أحمد طنطاوى أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة بنها، وأحد العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن يوم المصريين العائدين من ووهان فى فندق المشير أحمد بدوى يبدأ من بمرور الطاقم الطبى المكلف بالمتابعة والفحص لإجراء الفحص الطبي الشامل وقياس درجات الحرارة فى العاشرة من صباح كل يوم، ثم تناول وجبة الإفطار والتى يتم تسليمها يوميا فى اليوم السابق مع وجبة العشاء.

وأضاف "طنطاوى" لـ "اليوم السابع"، أن وجبة الإفطار يوميا تتضمن "جبن، وعسل أبيض، ومربي، وحلاوة، وجبن مثلثات، وشيبسي"، بالإضافة إلى الزبادى فى وجبة العشاء، ويزيد على ذلك العصائر والبكسوت والباتيه للأطفال، وفى الفترة من الحادية عشرة صباحا وحتى فترة الظهيرة ينجز مهام أعماله داخل غرفته باستخدام "اللاب توب" خاصته، ثم ينزل الجميع ساعتين من الواحدة وحتى الثالثة عصرا للتنزه بحديقة الفندق تحت آشعة الشمس المباشرة.

وتابع، أنه بعد ذلك تتم العودة كلا إلى غرفته بالفندق، ثم يبدأون فى تناول وجبة الغداء، والتى تتنوع يوميا ما بين "دجاج وكفتة" أو "كباب وكفتة"، أو لحوم أو أسماك، وبعد الانتهاء يمر الفريق الطبى حيث أنهم تم تقسيمهم لـ 3 مجموعتا، تشرف على كل مجموعة فريق طبى، ويتم الفحص الشامل فى فترة المساء، ويظل كل فرد بغرفته برفقة أسرته وأطفاله.