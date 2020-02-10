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مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى تصادم ميكروباص مع ربع نقل بالمنيا

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:22 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين فى تصادم ميكروباص مع ربع نقل بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات

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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين، اليوم الاثنين، إثر تصادم سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى المنيا العام، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل بالطريق الدائرى ماقوسه صفط الغربية المؤدى للصحراوى الغربى، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى، حيث شهدت مستشفى المنيا العام تكثيفا أمنيا كبيرا لسرعة إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ومن جانبه زار اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، المصابين في الحادث بمستشفى المنيا العام للاطمئنان على صحتهم، موجها بتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أجري جولة تفقدية مفاجئة بمركز الأورام ومستشفى المنيا العام، وذلك في أولى جولاته الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى في قطاع الصحة.

وتفقد المحافظ عدداً من الاقسام منها قسم الاستقبال، حيث راجع المحافظ دفاتر تسجيل المترددين عليها، كما تابع العمل  في باقي الاقسام، مؤكداً أن القطاع الصحي له أولوية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ووجه المحافظ بضرورة مراعاة حالة المرضي والتخفيف عنهم وعدم الانتظار لساعات طويلة وإيجاد طبيب بديل حال غياب البعض .

كما كلف المحافظ خلال جولته بالمعهد والمستشفى بالعمل على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع احتياجات الفريق الطبى، لتحسين وتجويد الأداء داخل جميع الأقسام، مع إعداد قائمة بأهم الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للمرضى لمخاطبة الجهات المعنية لتوفيرها لأهالي المحافظة وتقديم خدمة تليق بهم.


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