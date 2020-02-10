سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصانع القطاع الهندسى: خفض أسعار الغاز يحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:11 م
مصانع القطاع الهندسى: خفض أسعار الغاز يحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بخفض أسعار الغاز للمصانع، من أجل العودة للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ارتفاع سعر التكلفة في مصر، قياسا على التكلفة في الدول المنافسة لنا.
 
وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لـ"اليوم السابع"، أن الغاز عامل رئيسى لعدد من الصناعات ومدخل إنتاجى في بعضها، فعلى سبيل المثال صناعة المسبوكات متضررة من الأسعار الحالية والمقدرة بـ 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولا يمكنها المنافسة حتى في الأسواق الداخلية، فالمنتجات المستوردة من الصين لها ميزة سعرية، نتيجة زيادة التكلفة لدينا.
 
وأضاف، أنه إذا تم مراجعة أسعار الغاز للمصانع وخفضها، فإن التكلفة الإنتاجية ستتراجع، وهو ما يترتب عليه خفض في سعر المنتج النهائي بالأسواق، وهنا نستطيع الدخول في منافسة بالسوق الخارجي، وكذلك يكون لنا قدرة على المنافسة داخلية، في مواجهة الاستيراد.
 
وأوضح المهندس، أن هناك منتجات تدخل إلى مصر بعد إضافة الضريبة الجمركية عليها، يكون سعرها أقل من سعر المنتج المحلى، لذلك خفض أسعار الغاز لابد أن يكون في المراجعة المقبلة من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، من أجل العودة للمنافسة والحد من الاستيراد، وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية.
 
وأشار إلى أن العملية التصنيعية مترابطة، فالتكلفة منذ مرحلتها الأولى وصولا إلى المنتج النهائي متشابكة، لذلك لابد من مراجعة التكلفة الإجمالية التي يدخل من ضمنها أسعار الغاز، عند الحديث عن تنمية وتقوية القطاع الصناعى.
 
 

اسعار الغاز

الصناعات الهندسية

اسعار الغاز للمصانع

الصناعة الوطنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة