مصانع القطاع الهندسى: خفض أسعار الغاز يحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة

كتب إسلام سعيد

طالبت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، بخفض أسعار الغاز للمصانع، من أجل العودة للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ارتفاع سعر التكلفة في مصر، قياسا على التكلفة في الدول المنافسة لنا.

وقال محمد المهندس رئيس الغرفة لـ"اليوم السابع"، أن الغاز عامل رئيسى لعدد من الصناعات ومدخل إنتاجى في بعضها، فعلى سبيل المثال صناعة المسبوكات متضررة من الأسعار الحالية والمقدرة بـ 5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ولا يمكنها المنافسة حتى في الأسواق الداخلية، فالمنتجات المستوردة من الصين لها ميزة سعرية، نتيجة زيادة التكلفة لدينا.

وأضاف، أنه إذا تم مراجعة أسعار الغاز للمصانع وخفضها، فإن التكلفة الإنتاجية ستتراجع، وهو ما يترتب عليه خفض في سعر المنتج النهائي بالأسواق، وهنا نستطيع الدخول في منافسة بالسوق الخارجي، وكذلك يكون لنا قدرة على المنافسة داخلية، في مواجهة الاستيراد.

وأوضح المهندس، أن هناك منتجات تدخل إلى مصر بعد إضافة الضريبة الجمركية عليها، يكون سعرها أقل من سعر المنتج المحلى، لذلك خفض أسعار الغاز لابد أن يكون في المراجعة المقبلة من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر، من أجل العودة للمنافسة والحد من الاستيراد، وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية.

وأشار إلى أن العملية التصنيعية مترابطة، فالتكلفة منذ مرحلتها الأولى وصولا إلى المنتج النهائي متشابكة، لذلك لابد من مراجعة التكلفة الإجمالية التي يدخل من ضمنها أسعار الغاز، عند الحديث عن تنمية وتقوية القطاع الصناعى.