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مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر

الإثنين، 10 فبراير 2020 06:58 م
مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أكد مستشار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشارى لترامب، فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية، "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب، فهذا يعنى لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق فى الوقت الحاضر"، مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.
 
وكان مراسل قناة "سكاى نيوز"، قد ذكر فى وقت سابق، أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من 15 قاعدة عسكرية فى العراق، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.
 
و من جهته نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق اللواء تحسين الخفاجى اليوم الاثنين، تقديم ثلاث دول من التحالف الدولى طلب انسحاب قواتها من البلاد، وقال الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن "الأنباء التى أفادت بأن ثلاث دول هى فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق، عارية تماما عن الصحة"، داعيا إلى ضرورة توخى الدقة والحذر فى نقل المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية.
 
ويأتى هذا عقب نشر مصادر إخبارية تصريحات نسبت إلى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادى تفيد بأن ثلاث دولة هى فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق.
 
وقال عضو اللجنة بدر الزيادى - فى تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، "إن دول فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلباً إلى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق"، لافتاً إلى أن جميع قوات التحالف أوقفت عملياتها كخطوة أولى للانسحاب.
 
وأضاف أن "الحكومة المقبلة مسؤولة عن وضع جدول زمنى سواء فى خروج القوات الأجنبية أو وجود قواعد العسكرية فى بعض المناطق وخاصة فى إقليم كردستان"، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تحرك أو طلعات جوية لقوات التحالف فى الوقت الراهن.
 

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