مسؤولون عراقيون: واشنطن ستمدد السماح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران

رويترز

قال مسؤولان بالحكومة العراقية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة وافقت على تمديد الاستثناء الممنوح للعراق للسماح له باستيراد الطاقة من إيران، بما فى ذلك الغاز.

ولم يذكرا أجل التمديد الجديد. كانت واشنطن مددت الاستثناء الممنوح لبغداد عدة مرات من قبل لكي تستطيع استخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الضرورية لشبكة الكهرباء العراقية وذلك لفترات بلغت 90 يوما و120 يوما.

كانت السفارة الأمريكية فى العراق رعاياها من تظاهرات مرتقبة فى بغداد والنجف خلال الأيام الثلاثة المقبلة وفق ما ذكرته شبكة سكاى نيوز فى خبر عاجل لها .

وكان المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة فى العراق اللواء تحسين الخفاجى اليوم الاثنين، نفى تقديم ثلاث دول من التحالف الدولى طلب انسحاب قواتها من البلاد، وقال الخفاجى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ أن "الأنباء التى أفادت بأن ثلاث دول هى فرنسا وألمانيا وأستراليا طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق، عارية تماما عن الصحة"، داعيا إلى ضرورة توخى الدقة والحذر فى نقل المعلومات واعتمادها من المصادر الرسمية.

ويأتى هذا عقب نشر مصادر إخبارية تصريحات نسبت إلى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادى تفيد بأن ثلاث دولة هى فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة، من أجل وضع جدول زمنى لسحب قواتها من العراق.