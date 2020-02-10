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مرصد الإفتاء يشيد ببسالة القوات المسلحة فى مقتل 10 إرهابيين بسيناء

الإثنين، 10 فبراير 2020 10:29 ص
مرصد الإفتاء يشيد ببسالة القوات المسلحة فى مقتل 10 إرهابيين بسيناء دار الإفتاء المصرية
كتب ـ أسامة عبد الحميد

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أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية ببسالة أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء والقضاء على 10 إرهابيين، والدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان، وثمَّن تصديهم بكل بسالة وشجاعة لمؤامرات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها الشيطانية لنشر العنف والدمار فى كل مكان.

وعلَّق مرصد الإفتاء اليوم الاثنين على بيان العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، الذى أعلن فيه نجاح أبطال القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابى على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية. ونتيجة لتبادل إطلاق النيران جُرح واستشهد ضابطان وخمس درجات أخرى. وأكد البيان استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

ودعا مرصد الإفتاء إلى استمرار توجيه الضربات الاستباقية للجماعات والتنظيمات الإرهابية من أجل اجتثاث جذورها الشيطانية ومواجهة مخططاتها الخبيثة حتى تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأكد مرصد الإفتاء على ثقة كافة أبناء الشعب المصرى فى استمرار جهود القوات المسلحة والشرطة للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.

وأوضح مرصد الإفتاء، أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة وشجاعة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداءً لوطننا الغالى مصر.

وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، للقضاء على الجماعات والتنظيمات الإرهابية الآثمة وتطهير سيناء الحبيبة من أوكار وعصابات الإرهاب وفلوله من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وتقدم مرصد الإفتاء بخالص العزاء والمواساة لأسر أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا أثناء عملية التصدى للهجوم الإرهابى الآثم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان.


 


مرصد الإفتاء

القوات المسلحة

إرهابيين

سيناء

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