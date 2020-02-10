"مخاطر الزواج المبكر".. ندوة بالمجلس القومى للمرأة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الشرقية، ندوة عن مظاهر العنف ضد المرأة فى المجتمع، بمقر المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع الشرقية، للحديث عن أنماط العنف ضد المرأة والتى تشمل العنف النفسى والجسدى والاقتصادي والاجتماعي وتم عرض مخاطر الزواج المبكر وختان الإناث، وذلك بحضور " فاتن البدري" إخصائى إعلام بمركز النيل، وعضوات الفرع وعدد من الرائدات الريفيات بالشرقية.

وقالت "عايدة عطية" مدير تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمديرية الصحة بالشرقية، وعضو المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن الزواج المبكر يمثل أحد الانتهاكات الخطيرة لحقوق المرأة ويحرم الفتاة من التعليم ويحملها مسئولية كبيرة قبل أن تنضج جسميا وعقليا، كما أن له تداعيات كبيرة على التنمية .

وأضافت: أن مديرية الصحة قامت بالتنسيق مع مديرية التعليم والأوقاف والمجلس القومى للمرأة بالشرقية، والمجلس القومى للسكان، لعقد ندوات بمدارس الطالبات التجارية والصناعية للتوعية بمخاطر الزواج المبكر، موضحة أن الندوات استهدفت طالبات المدارس التجارية والصناعية والزراعية، وذلك للتوعية من مخاطر الزواج المبكر من الناحية الصحية والاجتماعية فضلا عن تعريف الفتيات بالتوقيت الأمثل للحمل والفحص الطبى للمقلبين عن الزواج .

وأشارت "عطية" إلى أن الندوات تهدف أيضا إلى الحديث عن الصحة الإنجابية، والتغيرات النفسية والفسيولوجية فى فترة المراهقة للفتيات، فضلا عن الحديث عن التغذية السلمية وأهمية الفحص الطبى للمقبلين على الزواج، وخطورة زواج الأقارب، فيما تطرقت الندوة إلى الحديث عن ختان الإناث، وأضراره

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن إطلاق برنامج "وعى" نهاية شهر فبراير الجارى، حيث يهدف لمحاربة التدخين، وتعاطى المخدرات، وختان الإناث. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية مصر الخير لمشروع " قيم وحياة"، الذى يهدف إلى رفع الوعى القيمى والأخلاقى للمواطنين، كما يهدف البروتوكول إلى ترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى المواطنين، وتحقيق تنمية والتعامل مع الفقر متعدد الأبعاد.