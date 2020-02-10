محافظ كفر الشيخ يكلف بتنظيف ورفع منظومة الإطفاء فى مدرسة الأمل للصم والبكم

كفر الشيخ _محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مدرسة الأمل للصم والبكم بشرق مدينة كفرالشيخ، للاطمئنان على مستوى الخدمات وسير العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تفقد فصول المدرسة، مكلفاً برفع حالة النظافة بالفصول ومنظومة الإطفاء، وفتح غرفة الصوتيات، وتفعيل الأنشطة الرياضية، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، جمعية الأمل للصم والبكم بحى الزهور، مكلفاً مدير جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، برفع كفاءة النظافة بشارع ميت علوان، والتنسيق الحضارى بوضع صناديق القمامة فى المكان المناسب بالشوارع العمومية، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، سبل التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة كفرالشيخ، و سبل التعاون مع شركة سيسكو العالمية لأنظمة المعلومات (CISCO)، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع، ومحمد العافى، مدير إدارة الإعلام، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونبيل محمد أنور، منسق مشروع بوزارة الاتصالات، ومحمد مصطفي، مدير وحدة التواصل الاجتماعي، ومحمد بسيوني، مدير التدريب بالمركز الثقافى للتعلم الإلكتروني.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الهدف الرئيسى فى التنمية الشاملة المستدامة للمواطن المصرى بمحافظة كفرالشيخ، باستخدام المعلومات والاتصالات من خلال تحقيق الأهداف والتى تضم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا ببرامج مجتمعية توائم احتياجاتها والارتقاء بقدراتها باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين رائدات المعرفة من أجل دعم مهاراتها فى مجال التسويق الإلكترونى على الإنترنت، وتهيئة عدد من المواقع الإلكترونية وعدد من صفحات التسويق الإلكترونى على شبكات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ منهج التسويق الالكتروني، بالإضافة إلى دعم وتنمية قدرات ومهارات الشباب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتأهيل الشباب من أصحاب المؤهلات الفنية والمتوسطة وفوق المتوسطة وأصحاب الدراسات العليا بمهارات تكنولوجية معاصرة توائم احتياج العمل الحر وبآليات جديدة فى الدعم والتوجيه والمتابعة بمشاركة مؤسسات حكومية ومدنية وشركات خاصة عالمية ومحلية رائدة، وتمكين الشباب من أساسيات الحاسب الآلى والسكرتارية والمخازن وغيرها، فضلاً عن إتاحة ونشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته بالمساهمة فى زيادة ثقة المتعلمين فى التعلم الالكترونى وتشجيع منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجهات المعنية بالتنمية المجتمعية وتدريب الكوادر البشرية العاملة فى صناعة التعلم الالكترونى وتطوير مهارات العاملين بها، والمستهدف عدد من مراكز التعلم الإلكترونى من الجهات الحكومية وهيئات المجتمع المدنى وبناء قدرات طلاب وخريجى وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفرالشيخ.

جدير بالذكر؛ أن برنامج أكاديميات (CISCO) للشبكات، والذى يستهدف نشر المحتوى الالكترونى الخاص بتكنولوجيا المعلومات الذى تم تطويره من شركة (CISCO)، واعتماد مراكز التعلم الالكترونى التابعة للمركز التنافسى للتعلم الالكترونى بوزارة الاتصالات " ELCC "، بالإضافة إلى اعتماد مدربين من المحافظة التابعين للجمعيات المعتمدة كمراكز تعلم الكترونى ليقومو بنشر محتوى الـ TOT المتاح للمستفيدين.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المراحل الإنشائية الأخيرة لموقف القاهرة الجديد بشرق مدينة كفرالشيخ، ويضم 40 باكية.

و تفقد محافظ كفرالشيخ، الأعمال النهائية لجميع المرافق من كهرباء وصرف ومياه للموقف الجديد، مشدداً على سرعة استكمال أعمال وتقسيم الموقف لافتتاحه خلال الأيام القادمة، وذلك لتخفيف الزحام الذى تشهده المدينة، لتحسين خدمات النقل الجماعى للمواطنين بدائرة المحافظة.