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الإثنين، 10 فبراير 2020 07:57 م
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محافظ قنا: إزلة 5 حالات تعد على أرضى أملاك الدولة بمركز الوقف

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:34 م
محافظ قنا: إزلة 5 حالات تعد على أرضى أملاك الدولة بمركز الوقف جانب حملة الإزالة
قنا - فريق المحافظات

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قال اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ، إنه فى إطار تنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة نجحت الوحدة  المحلية لمركز ومدينة الوقف في إزالة 5 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة بواقع 4 حالات تعدي بالزراعة بمساحة 6 افدنة و3 قراريط و18 سهم وحالة واحدة تعدي بالمباني بمساحة 154 متر مربع ، وذلك من خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا.
 
وأضاف المحافظ ، أن اجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحتي الآن بلغت 24 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 300 فدان و12 قيراط و12 سهم بالإضافة إلي إزالة 76 حالة تعدي بالمباني بمساحة 55116 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأكد محافظ قنا علي استمرار أعمال الموجة 15لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعديين علي أراضي الدولة وغير راغبون في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي على أراضى المنفعة العامة.
 
فى سياق آخر قال محافظ قنا، أن المحافظة قامت برفع 141 طن مخالفات قمامة فى إطار تنفيذ مبادرة " قنا نظيفة "لرفع كفاءة منظومة النظافة وإزالة كافة المخلفات وتراكمات القمامة بمداخل المدن والقري والطرق الرئيسية والمؤدية إليها والطرق الجانبية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ولإستعادة المظهر الحضارى والجمالى الذى طالما تميزت به محافظة قنا قامت الوحدات المحلية لمدن نجع حمادى وقنا ودشنا ونقادة.

ففى مدينة نجع حمادى قال أحمد وزيرى ، انه تم رفع 79طن مخلفات وتراكمات قمامة منها 35 طن بطريق نجع قابول و 22طن بطريق نجع قابول - المصالحة الغربى و 22طن بطريق النجاحية ، وذكر أشرف أنور رئيس مدينة قنا، أنه تم رفع 30 طن مخلفات وقمامة ونواتج تطهير ترع بقرية ابنود .




 


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