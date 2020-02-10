محافظ الوادى الجديد: تركيب أجهزة سمعية بالمركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة

الوادى الجديد- فريق المحافظات

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من توريد وتركيب أجهزة السمعيات بالمركز الإقليمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الجاري إنشاءه بمدينة الخارجة، مشيراََ إلى أنه جارى استكمال توريد الأجهزة المتبقية خلال الشهر القادم تمهيداَ لافتتاحه وأوضح الزملوط، أن المركز يضم أقسام تدريب وتأهيل لذوي الإعاقات المختلفة مزود بأحدث الأجهزة العلاجية والتأهيلية، وحمام سباحة مصمم بأحداث التجهيزات التي تناسب ذوي القدرات الخاصة، ومقر إقامة لأسر الأطفال خلال فترة علاجهم وتأهيلهم بالمركز.

وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يوم السبت 9 نوفمبر 2019، استكمال مشروع المركز الإقليمى لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، بمدينة الخارجة، بتكلفة 20 مليون جنيه، لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كما أكد الزملوط، رفع كفاءة العمارتين المجاورتين للمركز، لاستغلالهم لإقامة أسر ذوى الاحتياجات الخاصة خلال فترة العلاج والتأهيل، ودهان الواجهات بلون موحد مع المركز، وإنشاء سور يضم العمارتين والمركز، وتصميم لاند سكيب في المساحات الشاغرة، وإنشاء جراج للسيارات، وإقامة أكشاك تقدم خدمات للرواد.

وكان محافظ الوادي الجديد، أعلن أمس الأحد، عن رفع كفاءة مبني ديوان عام المحافظة القديم، بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة بتكلفة 10 مليون جنيه لتحويله لكلية طب بشرى مؤكدا على تصديق وزارة التعليم العالي علي مشروع إنشاء كلية طب بشري بجامعة الوادي الجديد، كما أن الكلية ستدرج هذا العام في التنسيق العام لكليات الجامعة، متمنيا أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الطلبة بالكلية من أبناء المحافظة لتكون إضافة لخدمة أبناء المحافظة في مجال الصحة.

أضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، ووزارة الصحة تنسق حاليًا، لافتتاح كلية الطب البشري خلال العام الدراسي الجامعي المقبل.

وكانت قد أعلنت محافظة الوادى الجديد، فى شهر أبريل 2019، عن نقل أصول ملكية مبني ديوان عام محافظة الوادى الجديد القديم بمدينة الخارجة، للجامعة وتحويله لكلية طب بشرى.