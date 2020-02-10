محافظ المنوفية: فتح منافذ جديدة لتلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بمديرية التعليم

المنوفية -محمد فتحى

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم بفتح منافذ جديدة لتلقى التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور، وعلى الفور تم فتح المنافذ لاستقبال تظلمات الطلاب بمقر مديرية التربية والتعليم بشبين الكوم .

جاء ذلك أثناء تدشين المحافظ لمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة الشهيد عبدالرحمن حسن الديب " الأحمدية سابقاً " بشبين الكوم حيث تلاحظ وجود تكدس للطلاب وأولياء الأمور على منفذ المدرسة لتقديم التظلمات، موجهاً بتنظيم سير العمل وسرعة تلقى الطلبات حرصاً على مصلحة الطلاب.

وكان محافظ المنوفية قد إعتمد نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2020 بنسبة نجاح 86.35% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل.

ودشن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج أمراض الأنيميا والسمنة وقصر القامة بمدرسة الشهيد عبدالرحمن حسن الديب " الأحمدية سابقاً " بشبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ووكلاء وزراة الصحة والتربية والتعليم ومدير عام فرع التأمين الصحى بالمنوفية ومدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية .

و تفقد المحافظ نقطة الفحص بمدرسة الأحمدية، مؤكداً بحسن معاملة الأطفال والإستغلال الأمثل للمعدات والأدوات الطبية وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التى تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة .

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير يومى عن نتائج الحملة للوقوف على الوضع الصحى للطلاب بإعتبارهم جيل المستقبل وأمل نهضة مصر، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية فى جميع محافظات الجمهورية والإرتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين.











