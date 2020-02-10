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محافظ القليوبية: ازالة 50 حالة بحى غرب شبرا الخيمة ضمن الموجة الـ15

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:04 م
محافظ القليوبية: ازالة 50 حالة بحى غرب شبرا الخيمة ضمن الموجة الـ15 جانب من حملة الإزالة
القليوبية - إبراهيم سالم

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شارك اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي غرب شبرا الخيمة، ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وأملاك الدولة حيث تم إزالة 50 حالة على أملاك الدولة وحرم الري، كما تم إزالة عدد كبير من الكافتريات المخالفة المقامة على حرم ترعة الشرقاوية بمنطقة حوض العمدة.

 وأكد المحافظ، خلال الجولة، مراجعة كافة التراخيص للكافتريات المخالفة، والتنبيه على عدم إقامة أي إشغالات تتسبب في عرقلة حركة المرور أو تشويه المظهر الجمالي للشارع، مشددا بأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتغليظ العقوبة لأي مواطن يتعدى على أملاك الدولة، أو يتسبب في إشغال الطريق العام، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأي مخالفات أو أي مشكلة يتضرر منها المواطن مطالبا الأجهزة الأمنية بتكثيف الجهود لضبط المخالفين وتحقيق الردع العام.

 وأضاف الهجان ، أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مشدداً بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلا " لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب ".

 وأكد المحافظ، أنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين للقانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معاني وأركان الدولة القوية والحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

التعديات على الاراضي الزراعية

املاك الدولة

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