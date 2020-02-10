محافظ الدقهلية فى جولة ليلية لضبط حركة المرور بمدينة المنصورة

وتفقد محافظ الدقهلية خلال جولته بعدد من شوارع مدينة المنصورة الحركة المرورية فيها وتوقف فى ميدان أم كلثوم، وقال إن أزمة المرور فى المنصورة تشكل أولوية لدينا ووضعنا حلولا علمية للحد منها وهذا ما سيلمسه أبناء المدينة قريبا.

وأشار محافظ الدقهلية إلى توجيه التعليمات لرؤساء المدن والأحياء بضرورة رفع كفاءة الشوارع ورصف جميع الحفر ورفع كافة المعوقات بها تسهيلا على المواطنين، وأكد على إستمرار الجولات الميدانية المُفاجئة، مشيرا إلى أن العمل الميدانى هو السبيل الوحيد للوقوف على طبيعة المشكلات والعمل على حلها.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أصدر حركة تنقلات بين عدد من الموظفين ورؤساء مجالس المدن ونواب رؤساء المدن ومديري الإدارات، حيث قرر نقل سوسن يوسف مجاهد، رئيس مركز ومدينة المنصورة - لرئيس مدينة محلة دمنه، و محمد فريد الشيوي ،مدير عام التفتيش والمتابعة – نائب رئيس مركز مدينة المنصورة .

أحمد همام البهي ، وكيل الأدارة العامة للتفتيش والمتابعة – مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة، محمد محمود عبد اللطيف، نائب رئيس مركز مدينة المنصورة – الوحده المحلية بميت يعيش (ميت غمر) السيد رمضان القناوي ، مدير القضايا المطوره – الوحدة المحلية بالحفير و الأمل "بلقاس" صفاء فتوح جمعه ،وكيل إدارة القضايا المطوره – مدير إدارة القضايا المطوره.

أحمد محمد عرفه مسعد ،رئيس الوحده المحليه بنجير (دكرنس) – نائب رئيس مدينة جمصة، فتحي إبراهيم حسن ،نائب رئيس مركز و مدينه ميت غمر – رئيس الوحدة المحلية بالبسرطة "المنزله"، وائل الحسيني إبراهيم رفعت، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمنصورة- رئيس الوحدة المحلية بالعزايزة، عبير فوزي محمد عبد الغني، مدير التنظيم بحي غرب المنصوره- رئيس الوحدة المحلية بالحجيزه "السنبلاوين"، إيمان حسن محمد ،باحث قانوني بمركز مدينة المنصورة – مدير إدارة الشؤون القانونية بالمنصورة، رحاب عوض السيد هلهول، نائب رئيس مدينة جمصه- مركز مدينة دكرنس.

بسمه حمدي محمود ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مركز مدينة المنصورة، صبحية كمال الطيب محمد، رئيس الوحدة المحلية بنوسا البحر "اجا" – الوحدة المحلية بالعصافرة "المطرية".



محافظ الدقهلية فى جولة ليلية