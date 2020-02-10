محافظ الدقهلية فى جولة ليلية لضبط حركة المرور بمدينة المنصورة

أحمد همام البهي ، وكيل الأدارة العامة للتفتيش والمتابعة – مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة، محمد محمود عبد اللطيف، نائب رئيس مركز مدينة المنصورة – الوحده المحلية بميت يعيش (ميت غمر) السيد رمضان القناوي ، مدير القضايا المطوره – الوحدة المحلية بالحفير و الأمل "بلقاس" صفاء فتوح جمعه ،وكيل إدارة القضايا المطوره – مدير إدارة القضايا المطوره.
أحمد محمد عرفه مسعد ،رئيس الوحده المحليه بنجير (دكرنس) – نائب رئيس مدينة جمصة، فتحي إبراهيم حسن ،نائب رئيس مركز و مدينه ميت غمر – رئيس الوحدة المحلية بالبسرطة "المنزله"، وائل الحسيني إبراهيم رفعت، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمنصورة- رئيس الوحدة المحلية بالعزايزة، عبير فوزي محمد عبد الغني، مدير التنظيم بحي غرب المنصوره- رئيس الوحدة المحلية بالحجيزه "السنبلاوين"، إيمان حسن محمد ،باحث قانوني بمركز مدينة المنصورة – مدير إدارة الشؤون القانونية بالمنصورة، رحاب عوض السيد هلهول، نائب رئيس مدينة جمصه- مركز مدينة دكرنس.
بسمه حمدي محمود ،مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار – مركز مدينة المنصورة، صبحية كمال الطيب محمد، رئيس الوحدة المحلية بنوسا البحر "اجا" – الوحدة المحلية بالعصافرة "المطرية".
محافظ الدقهلية فى جولة ليلية
محافظ الدقهلية فى جولة ليلية
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