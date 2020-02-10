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محافظ البحيرة يحيل 146 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل

الإثنين، 10 فبراير 2020 09:32 م
محافظ البحيرة يحيل 146 موظفا للتحقيق لغيابهم وتقصيرهم فى العمل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، إحالة 146 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية  للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل دون سند قانوني. 

وتضمن قرار محافظ البحيرة إحالة 128 من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة حيث تم متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بالمستشفى العام و بالوحدة الصحية بقرية درشاي .
 
حيث تلاحظ غياب 107 أطباء وممرضات وإدارى وفني وموظف دون سند قانوني.
  
كما قرر محافظ البحيرة إحالة عدد 12 من العاملين بالوحدة الصحية بكنيسة اورين بشبراخيت للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني
 
وكذلك إحالة عدد 6 من العاملين بمدرسة المستشار امين الحناوي بقرية كفر عوانه و الوحدة الصحية بقرية جبارس قبلي بايتاي البارود للتحقيق لغيابهم عن العمل دون سند قانوني.
  
وأكد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً أنه لن يسمح باي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم .
 
يذكر أن محافظ البحيرة إحالة 66 طبيب وموظف وفني وعامل بمستشفى أبو حمص للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة .
حيث تم متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بمستشفى أبو حمص وتبين انصراف عدد 64 موظف أثناء مواعيد العمل الرسمية و غياب 2 دون سند قانوني  
 
وشدد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية ، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
 
كما تم احالة 43 موظفا بمركز المحمودية  للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة ، حيث تم متابعة الانضباط الإداري بالمستشفى العام  بالمحمودية ومتابعة سير العمل وتبين انصراف عدد 25 من الأطباء بالمستشفى بدون سند قانونى وتم متابعة سير العمل بالمدارس التابعة لقرية ديروط حيث تبين غياب عدد  18 من العاملين بمدرسة التريسى .
 
وشدد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


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