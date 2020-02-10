محافظ البحر الأحمر يوفر سماعة طبية لمريضة ويوجه بعلاج طفلة على نفقة المحافظة

البحر الأحمر - عماد عرفة

يواصل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، جولاته الميدانية لتفقد المصالح الحكومية، لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، حيث تفقد اليوم الإثنين، عيادة الغردقة الشاملة "التأمين الصحي"، وأثناء دخوله المستشفى سمع صوت أحد الأطباء مرتفع خلال حديثه مع أحد المرضى، فتوجه المحافظ إلى المريض، واستمع له، وعنف الطبيب.

وكلف مدير العيادة الشاملة بتحويل أى طبيب يُسىء معاملة المواطنين إلى التحقيق فوراً، مشدداً على حسن معاملة المواطنين، وهذه إستراتيجية الدولة التى تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية.

ولفت انتباه المحافظ دموع سيدة مسنة تمسك بيد ابنتها الصغيرة، ومنهمرة فى البكاء، وغير خط سيره وعاد إليها مسرعاً، وعندما علم بتضررها من فقدان بنتها التى تعانى من إعاقة سمعية، سماعة الأذن الخاصة بها، وحالتها الاجتماعية لا تسمح بشراء سماعة أخرى، وجه على الفور بتوفير سماعة جديدة للطفلة على الفور.

واستجاب المحافظ لمواطن، طالبه بتوفير نفقة رسوم الحضّانة المحجوزة بها ابنة المواطن، بمستشفى الغردقة العام، حيث إنه قام بسداد بعض الرسوم وابنته تحتاج إلى الحجز فى الحضانة أربعة شهور أخرى، وإذا خرجت من المستشفى سيكون مصيرها الموت لأنها مولودة فى الشهر الخامس، وحالته الاجتماعية لا تسمح بسداد باقى الرسوم لأنه يعول طفلين آخرين من ذوى الاحتياجات الخاصة، فوافق محافظ البحر الأحمر على الطلب، ووجه بتحمل المحافظة لكل النفقات المطلوبة لإنقاذ حياة الطفلة واستمرارها فى الحضّانة.

وسأل محافظ البحر الأحمر مدير عيادة الغردقة الشاملة "التأمين الصحي" عن التخصصات التى يوجد بها عجز، وأوضح مدير المستشفى أن أهمها تخصصات الباطنة والعظام، وكلف المحافظ مدير المستشفى بعمل حصر بالتخصصات المطلوبة وعرضها عليه للتنسيق مع وزارة الصحة ودعم العيادة بالتخصصات المطلوبة، كما طلب المحافظ حصر التخصصات المطلوبة أيضا فى عيادة مدينة رأس غارب، والمساحات المطلوبة لتوسعة العيادة فى مدينة سفاجا، مؤكداً أنه يولى ملف الصحة اهتماماً كبيراً، انطلاقاً من توجيهات الرئيس السيسى ببناء الإنسان.

جولة المحافظ بالتأمين الصحي

جولة المحافظ بالتأمين الصحي

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جولة المحافظ بالتأمين الصحي