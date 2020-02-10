محافظ أسيوط يوافق على إنشاء مكتبين للسجل المدنى ومنطقة تأمينات اجتماعية

أسيوط ضحا صالح

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بمقر الديوان العام بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعقيد محمود صبحى المستشار العسكرى للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانونى للمحافظة وبمشاركة كافة القيادات التنفيذية ومسئولى المرور والمرافق والحماية المدنية ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى الإدارات بالديوان العام.

و استهل محافظ أسيوط الاجتماع بتكريم كل من المهندسة جيهان أحمد عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وخالد مصطفى مدير وحدة مشروع الانقاذ السريع التابع للمحافظة ومنيرة بكرى مدير عام إدارة خدمة المواطنين وعبير عبدالغنى مدير وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة بمنحهم شهادات تقدير لجهودهم وتفانيهم فى العمل خلال الفترة السابقة.

وتم خلال الجلسة استعراض عددًا من الملفات أهمها الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية خلال الربع الثالث من العام المالى 2019 / 2020 وذلك لدعم القطاعات الخدمية وأكد المحافظ على سرعة إنجاز المشروعات التى يجرى تنفيذها وزيادة معدل الأداء موجها بالمتابعة الدورية لتلك المشروعات مع عمل قاعدة بيانات توضح معدلات ونسب التنفيذ.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة داخل المراكز والقرى وبالشوارع والميادين الرئيسية ورفع المخلفات على جوانب الترع والمصارف لتحقيق نقلة نوعية فى منظومة النظافة فضلا عن مراجعة منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية وإجراء الصيانة المطلوبة لكشافات وأعمدة الإنارة وبصفة دورية كما شدد على تكثيف الجهود فى ملف التقنين وسرعة إنهاء الإجراءات للحالات المستوفاة والتسعير العادل للأراضى حرصًا على مصلحة المواطن وتحصيل حق الدولة مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بإجراءات تقنين التعديات على أملاك الدولة لاستعادة حق الشعب.

كما وافق المجلس التنفيذى على إنشاء مكتبين للسجل المدنى بقريتى منقباد والمطيعة بالمقر المقترح لهما بالوحدتين المحليتين حال تجهيزهما فضلا عن تخصيص قطعة أرض ملك الوحدة المحلية لقرية العقال القبلى بمركز البدارى مساحتها 731.10 متر مربع لإنشاء جناح جديد عليها لمدرسة العقال القبلى الثانوية المشتركة بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أملاك دولة زمام مدينة القوصية مساحتها 177.60 متر مربع لإقامة منطقة تأمينات اجتماعية تابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى (قطاع حكومى – مكتب تأمينات سيارات – مكتب تأمين اجتماعى نمطي) وذلك بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن ذلك يأتى فى إطار خطة المحافظة الهادفة لتوفير أماكن لائقة لتحسين الخدمات المختلفة للمواطنين والتيسير عليهم بكافة القطاعات لتقديم الخدمة بالشكل اللائق وبأفضل الطرق المتاحة بكافة أرجاء المحافظة .

على جانب آخر، أكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ خطة قطاعى المرور والحماية المدنية بمراكز وقرى المحافظة لافتاً إلى ضرورة العمل على تطوير القطاعين وفقاً للأساليب والمواصفات الحديثة وتعظيم الاستفادة من الامكانات المتاحة لدينا بالمحافظة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات، جاء ذلك خلال لقاءه باللواء أحمد حجازى مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة ، والعقيد ايهاب الألفى وكيل إدارة المرور بأسيوط.

و استعرضا خطط القطاعين والامكانات والأجهزة والمعدات المتاحة لدى كل قطاع ومدى جاهزيتهما فى التدخل السريع فى حالة حدوث أى طارئ فضلاً عن تقديم المحافظة لكافة أوجه التعاون والتنسيق فى تنفيذ برامج وخطط تنموية وتحديث للقطاعين على أرض المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن تولى اهتماماً كبيراً بهذين القطاعين وتطوير منظومة المرور والحماية المدنية وتوفير واستحداث معدات وماكينات ووسائل نقل وانتقال حديثة سواء برى أو بحرى وتطوير الموجود منها مشيراً إلى ضرورة التوسع فى إنشاء وحدات إطفاء وسد احتياجات المناطق المختلفة خاصة البعيدة منها للتدخل السريع فى حالة حدوث أى طارئ ـ لا قدر الله ـ فضلاً عن تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية للمواطنين وكافة فئات المجتمع للتوعية والتدريب على كيفية التصرف والتثقيف للتعامل مع أى حدث أو خطر وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية ومنع التكدس بشوارع وميادين المحافظة.

كما وجه محافظ أسيوط بتكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين تيسيراً لحركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة فضلاً عن الحملات الرقابية على المحال التجارية التى تدار بدون ترخيص مشيراً إلى أهمية التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء وقسم شرطة المرافق ومسئولى الرخص والإشغالات لاتخاذ اللازم ضد كل المخالفين مؤكداً على استمرار الحملات الرقابية وإزالة الاشغالات من الشوارع بقرى ومراكز المحافظة.

من جانبه أوضح محمد البشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط إنه تم شن حملة مكبرة لازالة الاشغالات بشارع بورسعيد بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق والحى ومسئولى المتابعة الميدانية والإشغالات تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط لرفع كافة الاشغالات التى تعوق حركة سير المارة أسفرت عن رفع العديد من الاشغالات وتحرير 47 محضر إشغال طريق فضلًا عن تنفيذ حملة نظافة وتسوية بذات الشارع كما تم تنفيذ حملة لمراجعة تراخيص المحلات بنطاق الحى تمكنت من غلق 5 محال تجارية تعمل بدون ترخيص مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين واستمرار الحملات خلال الأيام المقبلة.



جلسة مجلس تنفيذي محافظة أسيوط



جلسة مجلس تنفيذي محافظة أسيوط



جلسة مجلس تنفيذي محافظة أسيوط



جلسة مجلس تنفيذي محافظة أسيوط



حملة إشغالات ورخص بحي غرب



حملة إشغالات ورخص بحي غرب